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Οι σειρήνες ήχησαν ξανά στο Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης 08/09, καθώς οι ουκρανικές αρχές προειδοποίησαν για νέα ρωσική αεροπορική επίθεση. Η κινητοποίηση σημειώθηκε έπειτα από τρία 24ωρα κατά τα οποία είχαν σταματήσει οι επιθέσεις, χρονικό διάστημα που συνέπεσε με την παρουσία στην Ουκρανία των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Νωρίτερα, η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων είχε ανακοινώσει πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις περιοχές Μπορίσπιλ και Φάστιβ, στα περίχωρα του Κιέβου. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε οχήματα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.