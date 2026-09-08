Οι σειρήνες ήχησαν ξανά στο Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης 08/09, καθώς οι ουκρανικές αρχές προειδοποίησαν για νέα ρωσική αεροπορική επίθεση. Η κινητοποίηση σημειώθηκε έπειτα από τρία 24ωρα κατά τα οποία είχαν σταματήσει οι επιθέσεις, χρονικό διάστημα που συνέπεσε με την παρουσία στην Ουκρανία των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

🤬 Russians attacked Boryspil and Fastiv districts of Kyiv region: footage of the aftermath



Fires broke out at industrial enterprises, 7 trucks burned down, and a logistics complex was also hit.



All fires have now been extinguished. pic.twitter.com/3qiAbezlLg — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 7, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Νωρίτερα, η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων είχε ανακοινώσει πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις περιοχές Μπορίσπιλ και Φάστιβ, στα περίχωρα του Κιέβου. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε οχήματα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.