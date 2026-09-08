Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Εντ Μίλιμπαντ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την επιβολή κυρώσεων σε ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο των προσπαθειών τηςκυβέρνησης του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ να υποστηρίξει τη λύση των δύο κρατών.

Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ο Μίλιμπαντ είχε επισημάνει ότι θα παρουσιάσει «μια πλήρη αναθεώρηση» της πολιτικής της βρετανικής κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ.

«Ο υπουργός Εξωτερικών θα κάνει μια ανακοίνωση στο κοινοβούλιο αργότερα σήμερα, επίκεντρο της οποίας θα είναι η άποψη ότι η Βρετανία, μαζί και με άλλες χώρες, δεν θέλουν να δουν να εξαλείφεται η πιθανότητα της λύσης των δύο κρατών», επιβεβαίωσε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας και Συντάξεων Πατ ΜακΦάντεν μιλώντας στο Times Radio.

«Ο λόγος για τον οποίο ο κίνδυνος έχει γίνει πιο επιτακτικός είναι η εκτεταμένη οικιστική δραστηριότητα τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες», πρόσθεσε.

Βρετανοί υπουργοί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής στάσης του Λονδίνου θα μπορούσαν να επιβληθούν εμπορικοί περιορισμοί στα προϊόντα που προέρχονται από τους παράνομους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ένα παλαιστινιακό έδαφος.

Ο Μπέρναμ είχε χθες, Δευτέρα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκαν στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του Μίλιμπαντ η οποία ενδέχεται να προκαλέσει τις επικρίσεις της Ουάσινγκτον, του στενότερου συμμάχου του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της η Ντάουνινγκ Στριτ επεσήμανε ότι ο Μπέρναμ στη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Ρεπουμπλικάνο παρουσίασε «τη δέσμευση της Βρετανίας να εργαστεί για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή» και υπογράμμισε τη σημασία της λύσης των δύο κρατών, όμως δεν έκανε καμία αναφορά στην απάντηση του Τραμπ.

Η ένταση στη Δυτική Όχθη έχει οξυνθεί τους τελευταίους μήνες, με Ισραηλινούς εποίκους να συγκρούονται με Παλαιστίνιους ή να επιτίθενται σε παλαιστινιακές κοινότητες.

Οι Εργατικοί έχασαν πολλούς από τους αριστερούς υποστηρικτές τους υπό τον προηγούμενο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ λόγω της αρχικής του στάσης αναφορικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Λίγο αφού ορκίστηκε πρωθυπουργός της Βρετανίας τον Ιούλιο ο Μπέρναμ είχε δηλώσει ότι θα αλλάξει η στάση της βρετανικής κυβέρνηση έναντι του Ισραήλ. Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει εκφράσει ιδιαίτερα την ανησυχία του για τον οικισμό Ε1, για τον οποίο οι αρχές του Ισραήλ έδωσαν την τελική έγκριση. Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο έργο το οποίο ουσιαστικά θα χωρίσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, θέτοντας σε κίνδυνο τη λύση των δύο κρατών.

Το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει εφόσον η Βρετανία του επιβάλει κυρώσεις για την ενδεχόμενη επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Συγκεκριμένα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ τόνισε: «Αν η Βρετανία ενεργήσει εναντίον του Ισραήλ, το Ισραήλ θα ενεργήσει εναντίον της Βρετανίας».

Από την πλευρά του ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ, ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μπεναμίν Νετανιάχου να αναγνωρίσει τα νησιά Φόκλαντ ως «έδαφος της Αργεντινής υπό κατοχή, το οποίο η Βρετανία έκλεψε με τη βία από τους Αργεντίνους».

Σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε: «Οι Βρετανοί δεν αρκούνται απλώς στην κατοχή της περιοχής, πραγματοποιούν επίσης γεωτρήσεις πετρελαίου εκεί και κλέβουν χρήματα από τον λαό της Αργεντινής».

«Ζητώ από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναγνωρίσει την κυριαρχία της Αργεντινής επί των νησιών Μαλβίνες (σ.σ. το όνομα που χρησιμοποιεί η Αργεντινή για τα νησιά Φόκλαντ) και να επιβάλει κυρώσεις στη Βρετανία για όσο διάστημα συνεχίζεται η κατοχή», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησε να απελαθεί από το Ισραήλ ο Βρετανός πρεσβευτής. «Απελάστε τον Βρετανό πρεσβευτή απόψε!», έγραψε στο Χ χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

«Δεν θα γίνουμε το χαλάκι που ποδοπατά μια αντισημιτική κυβέρνηση μιας χώρας την οποία έχει κατακτήσει το ριζοσπαστικό ισλάμ, που προσπαθεί να σωθεί από την οικονομική και κοινωνική παρακμή επιτιθέμενη στους εβραίους και το κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Η Βρετανική Εντολή επί του κράτους του Ισραήλ έχει τελειώσει», υπογράμμισε ο Σμότριτς.