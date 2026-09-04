Σε νέα διπλωματική αποστολή με αντικείμενο την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας βρίσκονται οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Την αναχώρησή τους γνωστοποίησε απόψε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι στόχος των επαφών τους είναι να προωθηθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, που διανύει το πέμπτο έτος του. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το ποια ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Δεν είπε επίσης αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες ή μόνο στη μία από αυτές.

Trump on Russia:



I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators.



They have done a great job. pic.twitter.com/FNC01Kf20A — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα.

Trump on Ukraine:



There is a personality problem in Russia-Ukraine.



Zelensky and Putin, they truly hate each other. You know what hate is? They have serious hate.



The hate is getting in the way of them. pic.twitter.com/jWgilaoXxh — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

«Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη», είπε ο Τραμπ. «Έστειλα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, δυο σπουδαίους διαπραγματευτές. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά και τους στείλαμε εκεί για να δούμε αν μπορούμε ή όχι να κάνουμε κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Οι δύο απεσταλμένοι σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Μόσχα το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια να πάνε στο Κίεβο, δήλωσαν νωρίτερα δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Trump on Russia:



Witkoff and Kushner are bringing a proposal to end the war to Moscow. pic.twitter.com/82ZwiiLen9 — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

«Σπουδαία πράγματα» με την Κίνα, προαναγγέλλει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο στον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Θα παραθέσουμε επίσημο δείπνο και πρόκειται να κάνουμε σπουδαία πράγματα με την Κίνα», είπε στους δημοσιογράφους.

Τον Οκτώβριο η αναβάθμιση του προεδρικού αεροσκάφους

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας του προεδρικού αεροσκάφους που δώρισε στις ΗΠΑ το Κατάρ, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και θα διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο.

Τον Ιούλιο, λόγω μιας απειλής ασφαλείας, ο Τραμπ, που βρισκόταν στην Τουρκία, αναγκάστηκε να επιστρέψει με άλλο αεροσκάφος.

«Θα χρειαστούν περίπου 60 ημέρες (σ.σ. για την αναβάθμιση) και θα σταλεί τον Οκτώβριο για να τελειοποιηθεί», είπε ο Τραμπ, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να μεταβεί στην Ιρλανδία. Προηγουμένως, είχε υποστηρίξει ότι για την αναβάθμιση θα χρειαζόταν περίπου ένας μήνας.