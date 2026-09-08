Δύο διαδοχικές ενισχύσεις, η πρώτη τον Νοέμβριο του 2026 και η δεύτερη από τον Ιανουάριο του 2027, αλλάζουν τα ποσά που θα εισπράξουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι.

Το πρώτο «ραντεβού» είναι τον Νοέμβριο, όταν η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και, ταυτόχρονα, διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Το δεύτερο έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, με τη νέα αύξηση των συντάξεων, η οποία με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται στο 2,6%.

Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη φορά η αύξηση θα δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Έτσι, για πρώτη φορά θα δουν πραγματική αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό και όσοι μέχρι σήμερα έχαναν ολόκληρη ή μέρος της ετήσιας αναπροσαρμογής λόγω προσωπικής διαφοράς.

Συνδυάζοντας τις δύο παρεμβάσεις, το καθαρό ετήσιο όφελος στα επίσημα παραδείγματα κυμαίνεται από 608 έως 849 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Παραδείγματα

Τι θα πάρουν τέσσερις συνταξιούχοι

Σύνταξη 823 ευρώ τον μήνα

Συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ και σημερινό καθαρό μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ θα έχει:

208 ευρώ καθαρά σε ετήσια βάση από την αύξηση της σύνταξης.

400 ευρώ καθαρά από την ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου.

608 ευρώ συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος.

Με άλλα λόγια, οι δύο παρεμβάσεις αντιστοιχούν σε όφελος περίπου 50,7 ευρώ τον μήνα, εάν το συνολικό ετήσιο ποσό επιμεριστεί σε 12 μήνες.

Σύνταξη 1.086 ευρώ τον μήνα

Για συνταξιούχο με φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος ανεβαίνει:

284 ευρώ καθαρά ετησίως από την αύξηση της σύνταξης.

400 ευρώ τον Νοέμβριο.

684 ευρώ καθαρά συνολικά σε ετήσια βάση.

Το συνολικό όφελος αντιστοιχεί σε περίπου 57 ευρώ τον μήνα, εφόσον επιμεριστεί σε ολόκληρο το έτος.

Σύνταξη 1.476 ευρώ τον μήνα

Συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.476 ευρώ θα λάβει:

374 ευρώ καθαρά από την ετήσια αύξηση.

400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου.

Συνολικά 774 ευρώ καθαρά τον χρόνο.

Το συνολικό ετήσιο όφελος αντιστοιχεί σε περίπου 64,5 ευρώ τον μήνα.

Σύνταξη 1.716 ευρώ τον μήνα

Στην περίπτωση συνταξιούχου με φορολογητέο εισόδημα 24.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.716 ευρώ, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

449 ευρώ καθαρά από την αύξηση της σύνταξης.

400 ευρώ από την ετήσια ενίσχυση.

849 ευρώ συνολικό καθαρό όφελος.

Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 70,8 ευρώ τον μήνα, εάν αναχθεί σε δωδεκάμηνη βάση.

Ποιοι παίρνουν τα 400 ευρώ τον Νοέμβριο

Η μεγάλη αλλαγή αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση. Από τον Νοέμβριο του 2026 το ποσό ανεβαίνει στα 400 ευρώ καθαρά, από 300 ευρώ που είχε θεσμοθετηθεί προηγουμένως, ενώ καταβάλλεται πλέον στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι:

όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών,

οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου,

τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας,

οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Συνολικά, η ενίσχυση θα φτάσει σε 2.196.751 δικαιούχους, δηλαδή περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Σε σχέση με όσα είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο, προστίθενται περίπου 270.000 συνταξιούχοι.

Η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι φτάνουν τους 1.779.112. Στους δικαιούχους προστίθενται 19.753 συνταξιούχοι ηλικίας 61-65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου, 176.578 δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ, 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και 49.570 ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Το συνολικό ετήσιο κόστος της ενίσχυσης φτάνει τα 879 εκατ. ευρώ.

Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2027

Το δεύτερο σκέλος του πακέτου ενεργοποιείται την 1η Ιανουαρίου 2027. Οι συντάξεις θα αυξηθούν με βάση τον γνωστό μηχανισμό που λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο της μεταβολής του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

Με τις εκτιμήσεις που είχαν ενσωματωθεί τον Απρίλιο του 2026 στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6%.

Το ποσοστό αυτό, ωστόσο, δεν είναι ακόμη οριστικό. Θα «κλειδώσει» με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού, το οποίο θα κατατεθεί τον Νοέμβριο.

Η ουσιαστική αλλαγή βρίσκεται στην προσωπική διαφορά. Από το 2027 δεν θα γίνεται συμψηφισμός της αύξησης με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα η αναπροσαρμογή να φτάνει στο σύνολο των συνταξιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντάξεις αυξήθηκαν κατά 7,75% το 2023, κατά 3% το 2024, κατά 2,4% το 2025 και κατά 2,4% το 2026. Η σωρευτική αύξηση της τετραετίας 2023-2026 διαμορφώθηκε στο 16,4%, ενώ με την εκτιμώμενη αύξηση του 2027 θα φτάσει περίπου στο 19%.

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας

Ξεχωριστή παρέμβαση αφορά τις συντάξεις λόγω θανάτου. Καταργείται η μείωση κατά 50% μετά την πάροδο της τριετίας, ενώ συνεχίζεται η καταβολή της εθνικής σύνταξης λόγω θανάτου ακόμη και όταν ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα σύνταξη από δικό του δικαίωμα.

Η αλλαγή αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους του Δημοσίου στους οποίους είχε εφαρμοστεί η περικοπή, με το δημοσιονομικό κόστος της αποκατάστασης των συντάξεών τους να εκτιμάται στα 48 εκατ. ευρώ ετησίως.

Έτσι, το ημερολόγιο για τους συνταξιούχους έχει δύο βασικές ημερομηνίες: Νοέμβριος 2026 για τα 400 ευρώ και Ιανουάριος 2027 για τη νέα μόνιμη αύξηση των συντάξεων. Το τελικό ύψος της δεύτερης θα γίνει γνωστό τον Νοέμβριο, όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία του Προϋπολογισμού.