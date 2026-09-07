Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του υπουργού, Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπληρωτή υπουργού, Νίκου Παπαθανάση, και των υφυπουργών, Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέες κατηγορίες ωφελούμενων από τις παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου, η συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός έχει τέσσερις προτεραιότητες:

Περισσότερο εισόδημα για όλους

περισσότερες επενδύσεις και δουλειές

ισχυρή κοινωνική πολιτική

ενεργειακή αυτονομία και χαμηλότερο κόσμος.

Στόχος μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% επενδύσεις.

Οι παρεμβάσεις συνοπτικά:

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Απαλλαγή των συνεπών από τις προσαυξήσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος.

Αγρότες: 0% φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ

Συνταξιούχοι: 400 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο και διεύρυνση σε όλους τους συνταξιούχος άνω των 65

Δημόσιοι υπάλληλοι: 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων από το 2027.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πακέτο «ακουμπά» σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα: ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Παράλληλα, προβλέπονται επιμέρους ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες ωφελούμενων, όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά.

Οι παρεμβάσεις αποτελούν τον βασικό κορμό μιας «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας» με ορίζοντα το 2030. Όπως τονίζουν, πρόκειται για μια συμφωνία που «αποτελεί τη σύνδεση της ανάπτυξης με το εισόδημα και της οικονομικής προόδου με την κοινωνική συνοχή».

Το πακέτο περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και εισφορών, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, νέα εργαλεία για τη νέα γενιά, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις για την οικογένεια, την Περιφέρεια και τη στέγη..