Με ενισχυμένες επιδόσεις στον τομέα των μισθώσεων αυτοκινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά με χαμηλότερη συνεισφορά από την εμπορία οχημάτων, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 για την Autohellas.

Ο Όμιλος ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου του 2026, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 280,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 78 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 29,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,4%.

Το EBIT του Β΄ τριμήνου διαμορφώθηκε στα 28,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 31,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 8,2%. Τα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε 27,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,4%.

Σε επίπεδο εξαμήνου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 501 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,3% σε σύγκριση με το Α΄ εξάμηνο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 129,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 28,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,3%.

Το EBIT του εξαμήνου διαμορφώθηκε σε 33,3 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 20,1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 18,9%, στα 29 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε 26,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 10,6%.

Συνολικά, η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα και στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος απασχολεί στόλο σχεδόν 68.700 αυτοκινήτων, με επενδύσεις σε περίπου 13.400 νέα αυτοκίνητα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά την 30ή Ιουνίου 2026 ανήλθαν σε 556,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία τον Απρίλιο του 2026 προχώρησε σε διανομή μερίσματος 0,85 ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά 40,8 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους.

Οι μισθώσεις διατηρούν τη δυναμική τους

Η δραστηριότητα μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα διατήρησε τη θετική της δυναμική κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6,7%, στα 146,6 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε πρωτίστως από τις μακροχρόνιες μισθώσεις, οδηγούμενη από την αυξημένη ζήτηση εταιρικών πελατών για υπηρεσίες μίσθωσης και διαχείρισης στόλου.

Παράλληλα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις παρουσίασαν ηπιότερη ανάπτυξη, διατηρώντας, ωστόσο, για ακόμη μία χρονιά ισχυρή κερδοφορία, παρά τη διεύρυνση και την ενίσχυση των συνολικών στόλων που δραστηριοποιούνται στην αγορά.

Παρά τη θετική πορεία των εσόδων, η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις αυξημένες αποσβέσεις, οι οποίες αντανακλούν την ενίσχυση του στόλου κατά τα προηγούμενα έτη και υποστηρίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Άνοδος 10,6% στις διεθνείς δραστηριότητες

Ο κύκλος εργασιών της διεθνούς δραστηριότητας μισθώσεων αυτοκινήτων ανήλθε σε 87,3 εκατ. ευρώ, έναντι 78,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 10,6%.

Η θυγατρική στην Πορτογαλία κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, με αύξηση εσόδων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, ωστόσο, η δραστηριότητα παρέμεινε ζημιογόνος στο πρώτο εξάμηνο, κυρίως λόγω εποχικότητας, δεδομένου ότι η Πορτογαλία είναι η μόνη αγορά στην οποία ο Όμιλος δεν δραστηριοποιείται στις μακροχρόνιες μισθώσεις.

Στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου, η δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 5% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, η οποία προήλθε ισορροπημένα τόσο από τις μακροχρόνιες όσο και από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ωστόσο, η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 11%, κυρίως λόγω της επίδοσης της αγοράς της Κύπρου, όπου η μειωμένη ζήτηση κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, ως απόρροια των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επηρέασε αρνητικά τα έσοδα.

Πτώση 6,6% στην εμπορία αυτοκινήτων

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων και υπηρεσιών στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,6%, συνεισφέροντας συνολικά 267,2 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του Ομίλου.

Η κάμψη αποδίδεται αφενός στον προϊοντικό κύκλο των Hyundai και KIA, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί το 2027 με σημαντικά νέα μοντέλα, και αφετέρου στην είσοδο μεγάλου αριθμού νέων μαρκών στην ελληνική αγορά, κυρίως από κατασκευαστές στην Κίνα. Οι νέες αυτές μάρκες εμφανίζουν σημαντική δυναμική, επηρεάζοντας τα μερίδια αγοράς των παραδοσιακών κατασκευαστών.

Η δραστηριότητα της Italian Motion, που αφορά τις FIAT, JEEP και Alfa Romeo και δεν συμμετέχει στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών λόγω της μεθόδου καθαρής θέσης, παρουσίασε πωλήσεις 85,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Όμιλος Autohellas έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του 2025 την παρουσίαση και τοποθέτηση των μαρκών Changan και Xpeng στην ελληνική αγορά. Κατά τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες αναμένεται και η προσθήκη των μαρκών Lepas, μέσω της Italian Motion, και AVATR στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Με βάση τον προγραμματισμό των νέων μοντέλων που αναμένεται να παρουσιαστούν από τις μάρκες που εκπροσωπεί, ο Όμιλος εκτιμά ότι τα συνολικά μερίδια αγοράς του θα αρχίσουν να ανακάμπτουν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική εμπορική του δραστηριότητα.