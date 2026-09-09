Η Ελλάδα «ανοίγει τις πόρτες της» στα hedge funds, επιχειρώντας να προσελκύσει στην Αθήνα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια και υψηλόβαθμα στελέχη του διεθνούς χρηματοοικονομικού κλάδου. Με «όπλο» ένα νέο, ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, η κυβέρνηση έχει ήδη πετύχει μια σημαντική πρώτη νίκη, καθώς ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Κρις Ρόκος, αποφάσισε να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα.

Όπως περιγράφουν οι Financial Times, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης επισκέφθηκαν μεγάλο hedge fund με έδρα το Λονδίνο, παρουσιάζοντας τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων στη χώρα.

«Η Ελλάδα ήρθε στα γραφεία μας και είχε μια πολύ ελκυστική πρόταση. Μας εξήγησαν τα φορολογικά οφέλη για τα hedge funds», δήλωσε στέλεχος του fund.

Αυτό το καλοκαίρι, η Ελλάδα πέρασε στην «αντεπίθεση» απέναντι σε παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς προορισμούς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και οι χώρες του Κόλπου, θεσπίζοντας ένα νέο φορολογικό καθεστώς με στόχο να προσελκύσει επενδυτές και να ενισχύσει την παρουσία διεθνών funds στην Αθήνα.

Η Ελλάδα προσφέρει εδώ και χρόνια ορισμένες φορολογικές ελαφρύνσεις σε εύπορους ιδιώτες, όμως τον Ιούνιο, έπειτα από διαβουλεύσεις με διαχειριστές hedge funds, εισήγαγε αθόρυβα κίνητρα που απευθύνονται ειδικά σε εταιρείες private equity και hedge funds. Τα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις και μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα καταβάλλουν φόρο 5% στα μπόνους και στα carried interest -τα κέρδη των διαχειριστών επενδύσεων από επιτυχημένες συμφωνίες- έναντι του κανονικού συντελεστή του 15%.

Προσπαθούσε επί μήνες να τον πείσει

Αυτή την εβδομάδα, η Αθήνα πέτυχε τη σημαντικότερη επιτυχία της μέχρι σήμερα με τη μεταφορά της φορολογικής έδρας του δισεκατομμυριούχου, Κρις Ρόκος, από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα.

Ο Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, προσπαθούσε επί μήνες να πείσει τον Ρόκος, καθώς εκείνος εξέταζε πού θα μεταφέρει τη φορολογική του έδρα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο Ρόκος είχε συναντηθεί μαζί του στο γραφείο του για μία ώρα, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωσή του.

Ο Ρόκος ακολούθησε αρκετούς ακόμη γνωστούς εύπορους ιδιώτες που έχουν εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια, αντιδρώντας στη δημοσιονομική αυστηρότητα της κυβέρνησης των Εργατικών, στο αυστηρό καθεστώς φόρου κληρονομιάς και στην κατάργηση των φορολογικών προνομίων για τους «non-dom».

Την ίδια ώρα, αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και από επενδυτικές εταιρείες του Κόλπου, σύμφωνα με τον Βασίλη Καρατζά, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό των νέων φορολογικών κινήτρων. Όπως ανέφερε, η Αθήνα έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με αρκετά μεγάλα hedge funds, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να εγκαταστήσουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα.

Πώς επωφελούνται οι επιχειρήσεις

Από το 2019, η Ελλάδα επιτρέπει σε εύπορους ιδιώτες -τόσο αλλοδαπούς όσο και Έλληνες- που έχουν τη φορολογική τους έδρα στη χώρα, να εξαιρούν τα εισοδήματα και τα κέρδη τους από το εξωτερικό από το ελληνικό φορολογικό καθεστώς, καταβάλλοντας έναν ετήσιο κατ’ αποκοπήν φόρο ύψους 100.000 ευρώ. Πρόκειται για μια ρύθμιση παρόμοια, αλλά φθηνότερη, με εκείνη της Ιταλίας, όπου ένα καθεστώς κατ’ αποκοπήν φορολόγησης ύψους 300.000 ευρώ ετησίως έχει προσελκύσει στελέχη εταιρειών private equity, τραπεζίτες και επιχειρηματίες.

Κρίσιμο είναι επίσης το γεγονός ότι οι αλλοδαποί απαλλάσσονται από τον ελληνικό φόρο κληρονομιάς για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Η νέα προνομιακή φορολογική μεταχείριση για τις εταιρείες private equity και τα hedge funds συνοδεύεται από έναν σημαντικό όρο: η ελληνική δραστηριότητα των εταιρειών να πραγματοποιεί δαπάνες τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως για τη λειτουργία της στη χώρα. Το όριο αυτό θεσπίστηκε από την κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα funds θα δημιουργούν πραγματικές δραστηριότητες και όχι μια τυπική, ονομαστική παρουσία.

«Ο βασικός στόχος είναι να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Βασίλης Καρατζάς στους Financial Times. «Είτε έρχεσαι κανονικά είτε δεν έρχεσαι καθόλου».

Η Rokos Capital Management αναμένεται να ξεκινήσει με σχετικά μικρή παρουσία στην Αθήνα, όμως η δραστηριότητά της θα μπορούσε τελικά να αυξηθεί σε περίπου 50 άτομα, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει επίσης προσπαθήσει να διαμορφώσει τα κίνητρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι διαχειριστές επενδύσεων να μπορούν να εγκαθιστούν δραστηριότητες στη χώρα χωρίς να δημιουργούνται ακούσιες φορολογικές υποχρεώσεις για τις ευρύτερες διεθνείς επιχειρήσεις τους. Αυτό αποτελεί βασική διαφορά σε σχέση με την Ιταλία, σύμφωνα με την Έλσα Λίτλγουντ, partner φορολογίας ιδιωτών στην BDO.

Τα στελέχη που μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα από το εξωτερικό μπορούν επίσης ήδη να επωφεληθούν από το λεγόμενο καθεστώς 5C της Ελλάδας, βάσει του οποίου το εισόδημα από μισθωτή εργασία που πληροί τις προϋποθέσεις απαλλάσσεται κατά 50% από τη φορολογία για επτά χρόνια.

«Η ζωή είναι φθηνότερη»

Εκτός από το Λονδίνο και τον Κόλπο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναμένουν ενδιαφέρον και από την Ελβετία.

Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν το νέο καθεστώς προειδοποίησαν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει πως αποτελεί έναν σοβαρό προορισμό για τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις.

«Η Ελλάδα είναι καλή για τις δημιουργικές βιομηχανίες, αλλά για τις επιχειρήσεις το θέμα παραμένει ανοιχτό», δήλωσε Ευρωπαίος επιχειρηματίας, ο οποίος έφυγε από το Λονδίνο για την Αθήνα πέρυσι, έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η ζωή είναι φθηνότερη και έχεις και τον ήλιο», συμπλήρωσε.