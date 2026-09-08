Οι τρεις γενιές της σερβικής πρώην βασιλικής οικογένειας Καραγεώργεβιτς βρέθηκαν ταυτόχρονα στο Άγιο Όρος και ειδικότερα στη Μονή Χιλανδαρίου. Ο επικεφαλής του πρώην βασιλικού Οίκου Αλέξανδρος Καραγεώργεβιτς ταξίδεψε στη μονή μαζί με τον γιο του, πρίγκιπα Φίλιππο, και τον εγγονό του, πρίγκιπα Στέφανο.

Η άφιξή τους στη Χιλανδαρίου, τη σερβική μονή του Αγίου Όρους, συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα επίσημη υποδοχή. Ο ηγούμενος της μονής, αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, μαζί με την αδελφότητα, υποδέχθηκε τους τρεις εκπροσώπους του πρώην βασιλικού Οίκου της Σερβίας με τις υψηλότερες τιμές, ενώ ακολούθησε δοξολογία στο Καθολικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον πρίγκιπα Φίλιππο, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά τρεις γενιές της σερβικής βασιλικής οικογένειας βρέθηκαν ταυτόχρονα στην Ιερά Αυτοκρατορική Σερβική Λαύρα του Αγίου Όρους.

Η επίσκεψη τριών γενεών

Ο Αλέξανδρος Καραγεώργεβιτς εξήγησε ότι τα τρία μέλη της οικογένειας είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν τη Χιλανδαρίου ξεχωριστά. Η κοινή παρουσία τους στη μονή αποτελούσε, όπως σημείωσε, μια επιθυμία που είχε ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη βασιλική οικογένεια όσο και για την αδελφότητα της Χιλανδαρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους συμμετείχαν στις ακολουθίες της μονής. Στη Θεία Λειτουργία ο Φίλιππος απήγγειλε το Σύμβολο της Πίστεως, ενώ ο Αλέξανδρος το «Πάτερ ημών». Την επόμενη ημέρα, στην τελευταία Θεία Λειτουργία πριν από την αναχώρησή τους, ο μικρός Στέφανος απήγγειλε και εκείνος το «Πάτερ ημών».

Το βασιλικό παράσημο στον ηγούμενο Μεθόδιο

Ιδιαίτερη στιγμή της επίσκεψης ήταν η απονομή στον ηγούμενο Μεθόδιο του Βασιλικού Τάγματος του Αστέρα του Καραγεώργεβιτς, στον βαθμό του Μεγάλου Αξιωματικού, από τον Αλέξανδρο Καραγεώργεβιτς.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον ολόκληρης της αδελφότητας, στο Συνοδικό της μονής, όπου βρίσκονται τα πορτρέτα των βασιλέων Αλεξάνδρου Α΄ και Πέτρου Β΄.

Η σχέση της σερβικής βασιλικής οικογένειας με τη Χιλανδαρίου συνδέθηκε και με μια ακόμη συμβολική κίνηση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι τρεις Καραγεώργεβιτς τοποθέτησαν το Τάγμα του Αστέρα του Καραγεώργεβιτς μπροστά στην εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας.

Το 2023, με αφορμή τη συμπλήρωση 825 ετών από την ίδρυση της μονής, ο Αλέξανδρος είχε απονείμει στη Χιλανδαρίου το ίδιο βασιλικό παράσημο πρώτης τάξης.

Η ιστορία της Χιλανδαρίου

Η Μονή Χιλανδαρίου αποτελεί μία από τις 20 κυρίαρχες μονές του Αγίου Όρους και έχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του σερβικού λαού.

Οι απαρχές της μονής ανάγονται στα τέλη του 10ου αιώνα. Η ονομασία της συνδέεται πιθανότατα με τον μοναχό Γεώργιο Χελανδάριο, ο οποίος αναφέρεται στις πρώιμες ιστορικές πηγές. Η καθοριστική αλλαγή στην ιστορία της ήρθε το 1198, όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Γ΄ Άγγελος ανέθεσε τη μονή στους Σέρβους μοναχούς Συμεών και Σάββα, τον πρώην Σέρβο ηγεμόνα Στέφανο Νεμάνια και τον γιο του Ράστκο, που έμειναν στην ιστορία ως ο Άγιος Συμεών ο Μυροβλύτης και ο Άγιος Σάββας.

Οι δύο άγιοι ανακαίνισαν το τότε εγκαταλελειμμένο μοναστήρι και από εκείνη την περίοδο η Χιλανδαρίου εξελίχθηκε στο σημαντικότερο σερβικό μοναστικό κέντρο του Αγίου Όρους.

Η σύνδεση της μονής με τους Σέρβους ηγεμόνες συνεχίστηκε στους επόμενους αιώνες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο βασιλιάς Μιλούτιν, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην επέκταση του μοναστηριακού συγκροτήματος και στις αρχές του 14ου αιώνα οικοδόμησε το σημερινό Καθολικό, αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου.

Στους χώρους της Μονής φυλάσσεται ένας εξαιρετικά σημαντικός πλούτος χειρογράφων, εικόνων και άλλων κειμηλίων, ενώ η αρχιτεκτονική της κληρονομιά περιλαμβάνει κτίσματα και παρεκκλήσια που καλύπτουν πολλούς αιώνες. Η μονή αποτελεί τμήμα της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ως μέρος της αγιορείτικης κληρονομιάς.