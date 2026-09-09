Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «αμέσως μετά» τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να αντέξει μέχρι την εκλογική αναμέτρηση, αλλά βρίσκεται πλέον υπό ασφυκτική πίεση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ιρανοί «δεν μπορούν να αντέξουν άλλο» και επιχειρούν «απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές».

«Δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ, συνδέοντας ουσιαστικά την εκτίμησή του για τη διάρκεια του πολέμου με τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν παρουσίασε, πάντως, συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να επηρεάσει την έκβασή τους.

Ο Τραμπ προέβλεψε παράλληλα ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν και οι τιμές των καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση με το Ιράν και η ένταση γύρω από τις θαλάσσιες οδούς του Περσικού Κόλπου έχουν ενισχύσει την αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές.

Ανοιχτή η πόρτα της διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη

Παρά τη σκληρή ρητορική του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ταυτόχρονα, όμως, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει την προοπτική μιας νέας συμφωνίας αποκλειστικά για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Όπως είπε, δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για μια τέτοια συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι ΗΠΑ κάνουν ήδη «πολλά περισσότερα από μια συμφωνία για τα πυρηνικά». Η δήλωση αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιες προϋποθέσεις θα έθετε η Ουάσιγκτον προκειμένου να περάσει από τη στρατιωτική αντιπαράθεση σε μια πολιτική διαπραγμάτευση.

«Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλύπτοντας ότι είχε συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, την οποία χαρακτήρισε «θαυμάσια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Θέλει μια συμφωνία και αν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό θα είναι πολύ καλό», είπε, χωρίς να παρουσιάσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας ή για τους όρους που συζητήθηκαν.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος με προορισμό το Ντάλας, όπου επρόκειτο να παραστεί στο Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.