Ένας ιδιοκτήτης σπιτιού στην Ιντιάνα κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν άοπλο άνδρα, τον οποίο είχε θεωρήσει «ύποπτο» και πίστευε ότι προσπαθούσε να μπει στο σπίτι του και να διαρρήξει αυτοκίνητα στη γειτονιά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο 30χρονος Martell Pickens συνελήφθη τη Δευτέρα και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο του 25χρονου Khadolphee Taylor, ο οποίος πυροβολήθηκε έξω από το σπίτι του Pickens στο Fort Wayne στις 7 Μαΐου.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Pickens είπε στην αστυνομία ότι ξύπνησε περίπου στις 2:45 τα ξημερώματα και παρατήρησε έναν «ύποπτο» άνδρα να κινείται στη γειτονιά. Υποστήριξε ότι ο Taylor προσπαθούσε να διαρρήξει διάφορα αυτοκίνητα.

Κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του Pickens κατέγραψαν τον Taylor να προσπαθεί να μπει στην κατοικία. Ο Pickens, σύμφωνα με την κατάθεση, βγήκε τότε από το σπίτι του κρατώντας ένα πιστόλι Glock διαμετρήματος .45 για να τον αντιμετωπίσει. Την ίδια περίπου στιγμή, ένας γείτονας είχε ήδη καλέσει το 911, αναφέροντας την ύποπτη δραστηριότητα.

Στο βίντεο ακούγεται ο Pickens να ρωτά τον Taylor: «Τι κάνεις;», ενώ στη συνέχεια φέρεται να του είπε να «κάνει πίσω».

Ο Taylor, ωστόσο, συνέχισε να κινείται προς το μέρος του και τότε ο Pickens τον πυροβόλησε, σύμφωνα με τους ερευνητές. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον 25χρονο να αιμορραγεί από ένα τραύμα από σφαίρα στο στήθος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Pickens παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον Taylor. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, φέρεται επίσης να αναγνώρισε ότι ο Taylor δεν ήταν οπλισμένος και έδειχνε να βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών όταν τον πυροβόλησε.

Μάλιστα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόλις περίπου 20 λεπτά πριν από το περιστατικό, η αστυνομία είχε σταματήσει τον Taylor για τροχονομικό έλεγχο. Οι αστυνομικοί είχαν παρατηρήσει ότι φαινόταν μεθυσμένος ή ότι αντιμετώπιζε κάποια διανοητική σύγχυση. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε με ανασταλμένη άδεια οδήγησης. Το αυτοκίνητό του κατασχέθηκε και οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να επιστρέψει με τα πόδια στο σπίτι του.

Μήνες αργότερα, όταν οι ερευνητές είχαν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, ο ντετέκτιβ της αστυνομίας του Fort Wayne, Brian Martin, περιέγραψε στην ένορκη κατάθεση το σκεπτικό πίσω από την κατηγορία σε βάρος του Pickens.

Indiana homeowner charged after shooting 'suspicious' man trying to break into his home, various cars https://t.co/SW4Ey2p9PP pic.twitter.com/0F2jPEFFZg — New York Post (@nypost) September 9, 2026

Όπως έγραψε, ο ιδιοκτήτης «οπλίστηκε εν γνώσει του και βγήκε οικειοθελώς από την ασφάλεια της κατοικίας του για να αντιμετωπίσει τον Taylor». Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, πρόσθεσε, «πυροβόλησε σκόπιμα ένα γεμάτο όπλο», χτυπώντας τον Taylor στο στήθος και προκαλώντας τον θάνατό του.

Ο Martin κατέληξε ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις πως ο Pickens προκάλεσε τον θάνατο του Taylor ενεργώντας με «σαφή, συνειδητή και αδικαιολόγητη αδιαφορία για τον κίνδυνο», σε βαθμό που συνιστούσε σημαντική απόκλιση από τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς.

Ο Pickens κρατείται στη φυλακή της κομητείας Allen χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση. Εφόσον καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από ένα έως έξι χρόνια και πρόστιμο έως 10.000 δολάρια.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί και υπό το πρίσμα του νόμου της Ιντιάνα «stand your ground», σύμφωνα με τον οποίο η χρήση θανατηφόρας βίας μπορεί να δικαιολογηθεί όταν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου θεωρεί εύλογα ότι είναι απαραίτητη για να προστατεύσει τον εαυτό του μέσα στην ιδιοκτησία του.