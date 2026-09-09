Ο Γιώργος Καλλιακμάνης τοποθετήθηκε στην εκπομπή Live News σχετικά με τις πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην προσωπική τους γνωριμία.

Η επικοινωνία με το περιβάλλον και η επίσκεψη στην Άνω Βούλα

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, άτομα από τον κύκλο του τραγουδιστή επικοινώνησαν μαζί του. Ο ίδιος θυμήθηκε τη στιγμή που βρέθηκε στην κατοικία του στην Άνω Βούλα, περιγράφοντας την πρώτη τους συνάντηση στην κουζίνα του σπιτιού, όπου ο καλλιτέχνης τον υποδέχθηκε φιλόξενα, ρωτώντας τον «τι θέλεις να φας, να πιείς, τι θέλεις;».

Η συσκευή παρακολούθησης

Παράλληλα, ο Γιώργος Καλλιακμάνης σημείωσε πως κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση υπήρχε προβληματισμός για πιθανή παρακολούθηση, υποστηρίζοντας πως στη συνέχεια εντοπίστηκε σχετική συσκευή, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις για τρόπους προστασίας.Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του τοποθέτησης, ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε: «Με κάποιους ανθρώπους που μίλησα τώρα, που είναι από το περιβάλλον του, που με είχαν καλέσει τότε και είχα πάει στο σπίτι του Γιώργου, μου είπαν ότι τελευταία ίσως δεν… ήταν τόσο καλά. Τώρα τι εννοούσαν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ήταν ψυχολογικά, σωματικά, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε για την επίσκεψή του στο σπίτι του: «Ήταν στην Άνω Βούλα. Κάπου στην Άνω Βούλα είχα πάει. Θυμάμαι μας άνοιξε ο Γιώργος και μάλιστα ήταν πολύ φιλικός, πολύ ανθρώπινος. Με πήγε απευθείας στην κουζίνα του σπιτιού και μου είπε “τι θέλεις να φας, να πιείς, τι θέλεις;”. Ήταν πολύ ανθρώπινος, πολύ άνετος. Εγώ δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ σε προηγούμενο χρόνο, τότε τον είδα πρώτη φορά.

Ήταν τότε προβληματισμένος, τα έχουμε πει αυτά, γιατί θεωρούσε ότι τον παρακολουθούν και όντως αποδείχτηκε αυτό, ότι τον παρακολουθούσαν, γιατί βρήκαμε μετά από λίγη ώρα το… αυτή τη συσκευή. Ε… μετά μιλήσαμε μία-δυο φορές ξανά, του είχα πει τον τρόπο πώς να διακριβώσει ε… ένας γλυκός άνθρωπος, ένας απλός άνθρωπος τότε. Ε… δε ολοσχερώς, αν και ήταν, εντάξει, σίγουρα είναι πολύ καλός τραγουδιστής και σόουμαν».