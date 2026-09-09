Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την Πέμπτη (10/9) θα δώσει το παρών στην προπόνηση της ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν πως είχε έρθει η ώρα για αλλαγή στον πάγκο και το βράδυ της Τετάρτης (9/9) ανακοίνωσαν το τέλος του Μεντιλίμπαρ, επί των ημερών του οποίου η ομάδα έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της με την κατάκτηση του Europa Conference League το 2024 ενώ το 2025 έκανε το νταμπλ.

Στον Πειραιά είχαν έτοιμο τον αντικαταστάτη και πρόκειται για τον Αλγκουαθίλ, ο οποίος αποτελεί επιλογή του Αντόνιο Κορδόν. Ο 55χρονος Ισπανός προπονητής είναι γέννημα-θρέμμα της Ρεάλ Σοσιεδάδ καθώς ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής στα τμήματα υποδομής της και αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στην πρώτη ομάδα, πριν φορέσει τις φανέλες και των Βιγιαρεάλ, Καρταχένα και Μπούργος.

Το 2011 έκανε τα πρώτα του βήματα ως προπονητής δουλεύοντας στα τμήματα υποδομής της Σοσιεδάδ και τη σεζόν 2013-14 ήταν βοηθός προπονητή της Β’ ομάδας του συλλόγου, πριν προωθηθεί σε ρόλο πρώτου προπονητή.

Το 2018 ανέλαβε την πρώτη ομάδα της Σοσιεδάδ και παρέμεινε στον πάγκο της μέχρι το 2025, έχοντας οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του Copa del Rey το 2020. Το καλοκαίρι του 2025 ο Αλγκουαθίλ πήγε στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ, ομάδα από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026.