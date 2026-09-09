Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο γιατρός βρίσκεται στα γραφεία της Ασφάλειας Αθηνών και δίνει κατάθεση, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή και κατέληξε σε ηλικία 54 ετών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το εάν και κατά πόσο οι ενέργειες που έγιναν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία περιήλθε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι ο ίδιος δεν ήταν εκείνος που πραγματοποίησε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως φέρεται να ανέφερε, τη συγκεκριμένη θεραπεία και την παρακολούθηση του τραγουδιστή είχε αναλάβει η σύζυγός του. Η σύζυγος του γιατρού βρίσκεται επίσης στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου να καταθέσει στις Αρχές.

Η μοιραία θεραπεία και η μεταφορά στο «Ελπίς»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί το απόγευμα της Τετάρτης σε ιδιωτική κλινική Stem Cell στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ο 54χρονος τραγουδιστής έφτασε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε στις 17:40 τον θάνατό του.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16.45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17.40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος», αναφέρει χαρακτηριστικά.