Η Γεωργία Πετροπούλου, Legal Director της JTI Hellas, μίλησε στο Newsbeast και στον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή, από την 90ή ΔΕΘ. Όπως τόνισε, «για εμάς, η συμμόρφωση δεν είναι απλώς η τήρηση των κανόνων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζουμε εμπιστοσύνη με τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας, τις αρχές και την κοινωνία συνολικά. Η κουλτούρα μας βασίζεται στην πράξη και στη συνέπεια, ενώ διασφαλίζουμε ότι κάθε λειτουργία μας αντανακλά αξίες υπευθυνότητας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε και λειτουργούμε».

Αναφερόμενη στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, υπογράμμισε πως «η προστασία των ανηλίκων είναι ένα θέμα στο οποίο δεν υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης ή συμβιβασμών, αποτελεί κοινή ευθύνη όλων μας. Ως υπεύθυνη εταιρεία στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και στην αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων στα σχετικά προϊόντα».

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της συνέντευξης της κ. Πετροπούλου στο Newsbeast:

Κανονιστική συμμόρφωση: «Η συμμόρφωση ως κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας»

Η κανονιστική συμμόρφωση δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση για τη JTI. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας και της καθημερινής μας λειτουργίας.

Δραστηριοποιούμαστε σε έναν από τους πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους και γι’ αυτό επενδύουμε διαρκώς στη συμμόρφωση, τη διαφάνεια και την επιχειρηματική υπευθυνότητα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε και λειτουργούμε, και αποτελεί τη στρατηγική μας κατεύθυνση σε κάθε πτυχή και δραστηριοποίηση της εταιρείας μας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούμε.

Παρακολουθούμε στενά κάθε νέα νομοθετική και κανονιστική εξέλιξη και προσαρμοζόμαστε έγκαιρα, διασφαλίζοντας ότι οι πρακτικές μας ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις.

Θέματα όπως η βιωσιμότητα (ESG), η ισότητα ευκαιριών και αμοιβών, η επιχειρηματική ηθική και η διαφάνεια αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για την εταιρεία.

Παραδείγματα:

Έχουμε συνυπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Προάγουμε και ενισχύουμε την ισότητα των φύλων. Το 50% της τοπικής διοικητικής ομάδας είναι γυναίκες αλλά και η εταιρεία συνολικά στην Ελλάδα είναι μοιρασμένη ισοβαρώς.

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο ελεγκτή για τις ίσες ευκαιρίες και αμοιβές στον εργασιακό χώρο (Ernst & Young Global Equality Standard).

Υβριδικό μοντέλο εργασίας: σεβόμενοι τις διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων μας – με εμπιστοσύνη και εστιάζοντας στο αποτέλεσμα.

Παρέχουμε γονική άδεια και στους άντρες γονείς (20 εβδομάδες) πέραν των όσων προβλέπει η νομοθεσία.

Περιβαλλοντικοί στόχοι: (μετρήσιμοι και δεσμευτικοί).

Μισθολογική διαφάνεια: Αντιμετωπίζουμε τη μισθολογική διαφάνεια και την ισότητα των αμοιβών όχι μόνο ως κανονιστική υποχρέωση αλλά ως στοιχείο ενός σύγχρονου και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος.

Για εμάς, η συμμόρφωση δεν είναι απλώς η τήρηση των κανόνων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζουμε εμπιστοσύνη με τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας, τις αρχές και την κοινωνία συνολικά. Η κουλτούρα μας βασίζεται στην πράξη και στη συνέπεια, ενώ διασφαλίζουμε ότι κάθε λειτουργία μας αντανακλά αξίες υπευθυνότητας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε και λειτουργούμε.

Προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ

Η προστασία των ανηλίκων είναι ένα θέμα στο οποίο δεν υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης ή συμβιβασμών, αποτελεί κοινή ευθύνη όλων μας. Ως υπεύθυνη εταιρεία στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και στην αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων στα σχετικά προϊόντα, υπογράμμισε η κ. Πετροπούλου, απαντώντας σε ερώτηση για τη θέση της JTI πάνω στο ζήτημα.

Σημεία ανάπτυξης:

Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Η πρόσφατη νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ είναι μια εξαιρετική νομοθετική πρωτοβουλία η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων από τη βλαπτική χρήση και κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων μέσω της πρόληψης της έκθεσής τους σε αυτά καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Πρώτοι, ως εταιρεία, τη στηρίξαμε δημόσια.

Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου είναι εξίσου σημαντική με την ίδια τη νομοθεσία.

Υποστηρίζουμε μέτρα που ενισχύουν την εξακρίβωση ηλικίας και περιορίζουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για ενήλικες και συμβάλλουμε ενεργά με διάφορες δράσεις.

Και σήμερα, στο εμπορικό περίπτερό μας, θα δείτε τη σχετική σήμανση απαγόρευσης, υπό την αιγίδα του Υπ. Υγείας.

Η προστασία των ανηλίκων απαιτεί συνεργασία μεταξύ πολιτείας, επιχειρήσεων, λιανεμπορίου, γονέων και κοινωνίας των πολιτών. Δεν μπορεί να επιτευχθεί από έναν μόνο φορέα.

Τι κάνουμε στην πράξη ως εταιρεία:

Ενημερώσαμε άμεσα όλους τους συνεργάτες μας – σημεία λιανικής πώλησης – διαφημιστικές εταιρείες – μέσω γραπτών επιστολών για τις υποχρεώσεις τους ως προς τον έλεγχο της ηλικίας και τη μη διάθεση των προϊόντων σε ανηλίκους.

Συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων μας ως προς τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση ελέγχου και εξακρίβωσης της ενηλικότητας, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τους συνεργάτες μας στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και διευκρινίσεων εσωτερικά προς τους εργαζομένους μας.

Καταπολέμηση λαθρεμπορίου

Αναφερόμενη στο παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων, υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί απλώς φορολογικό ή εμπορικό ζήτημα. Συνδέεται με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα και υπονομεύει τη νόμιμη οικονομία, και τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Το λαθρεμπόριο δεν πλήττει μόνο το κράτος αλλά και την κοινωνία, για την ακρίβεια κυρίως την κοινωνία:

Τη λιανική, την οποία απειλεί με λουκέτα & απώλεια θέσεων εργασίας.

Τη δημόσια υγεία, με προϊόντα που παράγονται σε χείριστες συνθήκες υγιεινής, από κάκιστα υλικά, με μηδενική ποιότητα και χωρίς κανέναν έλεγχο που διατίθενται, συχνά σε ανήλικους μάλιστα.

Τη δημόσια ασφάλεια, αφού το παράνομο εμπόριο καπνικών χρηματοδοτεί το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, ανθρώπων ή και την τρομοκρατία.

Σημεία ανάπτυξης:

Η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, διωκτικών αρχών και υπεύθυνων επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε θετικό παράδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.

Η JTI υποστηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια μέσω συνεργασιών και μνημονίων συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές. Έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ΑΑΔΕ και τη ΔΑΟΕ.

Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων είναι κρίσιμα στοιχεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση στις τελωνειακές αρχές ενισχύοντας την τεχνογνωσία τους για την καλύτερη και αποτελεσματική πάταξη του λαθρεμπορίου.

Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου είναι μια κοινή προσπάθεια. Όταν κράτος, αρχές και υπεύθυνες επιχειρήσεις συνεργάζονται, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους δικαίου.

Και βλέπουμε αποτελέσματα. Το 2025 καταγράφηκε το χαμηλότερο ποσοστό της δεκαετίας στην Ελλάδα, ακριβώς λόγω των συνεργειών. Αλλά και γιατί μετά την έξαρσή του στην οικονομική κρίση, λόγω διαρκών και ακραίων αλλαγών στη φορολογία, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η φορολογία και η ρύθμιση ορίζονται με πραγματιστικό τρόπο, βάσει των επιστημονικών δεδομένων, αλλά και της κοινής εμπειρίας. Κι είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί η συνέχιση αυτής της λογικής, που εν τέλει είναι η κοινή λογική.

Ιδεοληπτικές επιλογές, σαν αυτές που κάποια Κ-Μ συζητούν εν μέσω αναθεωρήσεων της Οδηγίας για τη Φορολογία των καπνικών και τα προϊόντα, θα μπορούν να έχουν μόνο έναν κερδισμένο, το παράνομο εμπόριο και το έγκλημα.

Στη JTI πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα βασίζεται σε τρεις αρχές: συμμόρφωση με τους κανόνες, προστασία των ανηλίκων και ουσιαστική συνεργασία με την Πολιτεία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Κι αυτό σημαίνει για μας, υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, κατέληξε η κ. Πετροπούλου.