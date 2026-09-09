Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 09/09 στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



Η φωτιά έγινε αντιληπτή περίπου στις 17:50 και εντοπίστηκε σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής, όπου υπήρχαν ξερά χόρτα και απορρίμματα. Η επέμβαση ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να αναπτύσσονται στο σημείο προκειμένου να εμποδίσουν την επέκταση των φλογών.

Συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και προσωπικό πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν εννέα πυροσβεστικά οχήματα. Στην προσπάθεια συνέδραμαν επίσης εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αρδευτικό κανάλι και έκαψε απορρίμματα και χόρτα .

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού από ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις μέχρι να περιοριστεί η πυρκαγιά.

Την εξέλιξη της επιχείρησης παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο και το ΕΣΚΕΔΙΚ, αξιοποιώντας drone με θερμική και οπτική κάμερα, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα από την περιοχή.

Την Τετάρτη η Θεσσαλονίκη βρισκόταν στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο.

Για να διαπιστωθεί από πού και υπό ποιες συνθήκες ξεκίνησε η φωτιά, στην περιοχή κλήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.