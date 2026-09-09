Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, η συγκεκριμένη θεραπεία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί ότι συνδέεται με την ανακοπή που υπέστη.

Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα, δηλαδή το υγρό τμήμα του αίματος, και αντικαθίσταται συνήθως με λευκωματίνη ή πλάσμα δότη. Τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό. Στόχος είναι να απομακρυνθούν συγκεκριμένες παθολογικές ουσίες, όπως αντισώματα που προκαλούν βλάβες σε ιστούς και όργανα.

Ποιοι, όμως, δεν πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία; Η απάντηση χρειάζεται μια ουσιαστική διευκρίνιση: οι αντενδείξεις δεν αποτελούν όλες μόνιμη απαγόρευση. Ορισμένες επιβάλλουν αναβολή μέχρι να σταθεροποιηθεί ο ασθενής, ενώ άλλες απαιτούν αλλαγές στα υλικά ή στον τρόπο εφαρμογής.

Οι βασικές καταστάσεις που μπορεί να εμποδίσουν την ασφαλή έναρξη της θεραπείας είναι:

Ασθενείς με σοβαρή υπόταση ή ασταθή κυκλοφορία του αίματος. Χρειάζεται εκτίμηση και αντιμετώπιση της αστάθειας, καθώς οι μεταβολές των υγρών μπορεί να επιδεινώσουν την κατάστασή τους.



Ασθενείς χωρίς κατάλληλη και ασφαλή φλεβική πρόσβαση. Η συνεδρία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ροή αίματος.



Ασθενείς με γνωστή σοβαρή αλλεργία στα προβλεπόμενα υγρά αντικατάστασης ή αντιπηκτικά. Δεν πρέπει να εκτεθούν στο υπεύθυνο υλικό χωρίς να έχει καθοριστεί ασφαλής εναλλακτική.



Ασθενείς με σοβαρή συστηματική λοίμωξη, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζουν κυκλοφορική αστάθεια. Απαιτείται εξειδικευμένη εκτίμηση πριν αποφασιστεί αν και πώς μπορεί να γίνει η θεραπεία.



Ασθενείς με χαμηλό ασβέστιο ή πρόσφατη λήψη ορισμένων αντιυπερτασικών, των αναστολέων ΜΕΑ. Πρόκειται για σχετικές αντενδείξεις που μπορεί να απαιτούν διόρθωση ή προσαρμογή της αγωγής από τον γιατρό.

Άλλες παθήσεις χρειάζονται προσεκτικό έλεγχο, χωρίς να σημαίνουν αυτόματα αποκλεισμό:

Σοβαρή αναιμία. Η αιμοσφαιρίνη και η γενική κατάσταση αξιολογούνται πριν από τη συνεδρία. Η διαδικασία απομακρύνει το πλάσμα, όχι σκόπιμα τα ερυθρά αιμοσφαίρια.



Διαταραχές πήξης ή αιμορραγία. Η ανταλλαγή πλάσματος μπορεί να μειώσει τους παράγοντες πήξης, γι’ αυτό η επιλογή του υγρού αντικατάστασης και οι εργαστηριακοί έλεγχοι έχουν ιδιαίτερη σημασία.



Σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Η διαχείριση των υγρών και οι μεταβολές των ηλεκτρολυτών απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση.

Η νεφρική ανεπάρκεια δεν αποτελεί από μόνη της απαγόρευση. Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται, μάλιστα, σε συγκεκριμένες νεφρικές παθήσεις όταν υπάρχει κατάλληλη θεραπευτική ένδειξη.

Η απόφαση λαμβάνεται από την εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, με βάση τη διάγνωση, τις εξετάσεις, τα φάρμακα και την κατάσταση του ασθενούς. Καμία αγωγή δεν πρέπει να διακόπτεται χωρίς ιατρική οδηγία.