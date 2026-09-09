Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

«Τα μέτρα αγγίζουν περισσότερους, ίσως είναι λιγότερο εντυπωσιακά από όσο κάποιοι θα περίμεναν. Αυτή όμως είναι η σταθερή προσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του οικονομικού επιτελείου. Δηλαδή αξιοποιούμε τις καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στοχεύοντας αυτές να ακουμπήσουν, να απλωθούν και να φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας και ελληνικά νοικοκυριά, χωρίς όμως να γλιστράμε, να πατάμε την μπανανόφλουδα του να υποσχεθούμε τα πάντα σε όλους, τα πάντα στους πάντες. Αυτό, δηλαδή που κάνουν, όπως ακούμε τις τελευταίες μέρες, οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, “Τι θέλει να ακούσει ο καθένας; Πάρ’ το”, του λένε. Όχι, ο κύριος Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε: αυτό που μπορούμε να δώσουμε, τα διαθέσιμα του δημοσιονομικού χώρου, θα τα εξαντλήσουμε στο μάξιμουμ. Και βέβαια αυτό που λέμε θα το κάνουμε κιόλας», ανέφερε αρχικά.

«Η αξιοπιστία, ευθέως το λέω, θα είναι το διαβατήριό μας για τις επόμενες εθνικές εκλογές, όπου εκτός από το τι μπαίνει στην τσέπη μας, που είναι -εύλογα- ένα κλασικό, κριτήριο των ψηφοφόρων, θα βάλουν στη ζυγαριά και ποιος στα αλήθεια είναι συνεπής ανάμεσα σε αυτό που έλεγε και σε αυτό που έκανε τελικά», συμπλήρωσε.

«Το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης Τσίπρα-ΑΝ.ΕΛ. μας τσάκισε όλους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι βέβαια, όλοι, έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους. Είναι η κατηγορία που έχει δει τις μικρότερες μειώσεις τα τελευταία χρόνια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια που γίνεται να αυξηθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, την προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία με πολλούς τρόπους και με μείωση φόρων και με αυξήσεις. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αλήθεια ότι έχουν δει τις μικρότερες αυξήσεις και, βέβαια, λείπει πάντα ο 13ος και ο 14ος μισθός. Αυτό για να είμαστε ρεαλιστές δεν υπάρχει περιθώριο, δημοσιονομικά μιλώντας πάντα. Μην ακούν άλλους».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τα λεγόμενα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον 13ο μισθό, ο Δημήτρης Κούβελας τόνισε: «Το έχει πει. Το ερώτημα είναι πού θα βρει τα χρήματα. Δεν έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Χώρια που η κοστολόγηση είναι διαφορετική. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι αυτό είναι της τάξης του 1,5 δισεκατομμυρίου, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι 400 εκατομμύρια. Ε, δεν βγαίνει, δεν γίνεται, ή ο ένας λέει αλήθεια ή ο άλλος. Είναι εύκολο να σας πω αυτό που θέλετε να ακούσετε, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να δούμε τι στα αλήθεια μπορεί να γίνει. Είναι, λοιπόν, αυτό το “δώρο” Χριστουγέννων μια αρχή».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Δεν θα υποτιμούσα οποιονδήποτε. Σέβομαι όλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Εκτίμησή μου είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πιάσει ταβάνι, δεν πάει παραπάνω για πάρα πολλούς λόγους. Τολμώ να πω ότι είναι και έκπληξη ότι δημοσκοπικά σήμερα είναι τόσο ψηλά. Εκτιμώ, όμως, ότι θα έχει μάλλον φθίνουσα πορεία, δεν βλέπω ότι η δυναμική που ανέπτυξε τις πρώτες εβδομάδες έχει συνέχεια».

«Δεν είναι μόνο τι φαίνεται. Έχει αφήσει παλιούς τους συνεργάτες, συντρόφους. Το δεξί και το αριστερό του χέρι τα έχει απομακρύνει όσο περισσότερο μπορούσε και το ίδιο το κόμμα εγκατέλειψε. Είναι δυνατόν να πιστέψουμε στα αλήθεια τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είχε τη φαεινή ιδέα εδώ από τη Θεσσαλονίκη πάλι να εξαγγείλει ένα νεότερο πρόγραμμα, όπου τα οικονομικά του είναι μη χειρότερα. Είναι πολύ πολύ κάτω από τα αγγλικά του, για τα οποία θα έλεγα ότι έχει βελτιώσει λίγο την προφορά του, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα, η έμπνευση να φορολογήσει το 1% των υπερπλουσίων Ελλήνων μόνο απορίες προξένησε, ποιοι θα ’ναι αυτοί και τελικά τι θα αποδώσει αυτό το μέτρο. Δεν γίνεται έτσι. Με 13 δισ. παροχές, όταν μάλιστα δεν θα έχεις και την ευκαιρία να βρεθείς αντιμέτωπος με αυτή την πραγματικότητα, γιατί δεν θα κληθεί ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει, είναι το μόνο εύκολο να τα λες, αλλά δεν πείθεις».

Για την περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης και το μετρό, ο Δημήτρης Κούβελας είπε: «Από την πρώτη στιγμή που εγώ εκλέχτηκα βουλευτής τουλάχιστον, έβλεπα ότι η βασική γραμμή του μετρό, η οποία έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι τη Μίκρα στην Καλαμαριά, θα προχωρούσε. Εδώ πρέπει να πω ότι με πολλή ικανοποίηση υποδεχόμαστε αυτή την ολοκλήρωση, διότι είχαμε δεσμευτεί ότι θα πετύχουμε τον στόχο και αρχαία και μετρό και σήμερα μπορούμε να λέμε ότι αυτό συμβαίνει και το χαίρονται όλοι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, ακόμη και αυτοί που το πολέμησαν το μετρό. Όμως επέμεινα από την πρώτη μέρα ότι το μετρό πρέπει να φύγει προς τα δυτικά. Είναι η μισή Θεσσαλονίκη, ο μισός πληθυσμός προς τα εκεί, είναι οι δήμοι και οι πολλές γειτονιές με πολύ νεανικό πληθυσμό που έχουν ανάγκη το μετρό. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στην τελευταία του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, θα έλεγα. Ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες, οι αρχιτεκτονικές μελέτες, οι μελέτες για το υπέδαφος, διάφορες άλλες μετρήσεις που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι το νερό μπαίνει στο αυλάκι και το μετρό προχωρεί προς τα δυτικά ολοταχώς. Αυτή είναι η προτεραιότητα».

Σε επόμενη ερώτηση για το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς και στο πώς προχωράει αυτό το έργο, εξήγησε: «Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει χάσει τη δυναμική του. Και αυτό το λέω με προβληματισμό και με αίσθημα ευθύνης ότι πρέπει την προσπάθεια να την επαναφέρουμε στις ράγες της, να δώσουμε οξυγόνο, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια αυτού του οικοσυστήματος που χτίζεται έχουμε τα πανεπιστήμιά μας, τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στη χώρα είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το ΕΚΕΤΑ και τα άλλα ερευνητικά κέντρα με σπουδαία αποτελέσματα και διεθνείς συνεργασίες, έχουμε την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η οποία και αυτή έχει πάρει στα αλήθεια μπρος. Πρέπει και το Thess INTEC να βρει τον βηματισμό του για να μπορέσουμε να μιλάμε στα αλήθεια για τη Θεσσαλονίκη, πόλη της καινοτομίας, όχι στην Ελλάδα, αλλά στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Όσον αφορά το πού πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση: «Θα έλεγα η τόνωση της χρηματοδότησης αλλά και του πλαισίου. Οι επενδύσεις σε startups, καινοτομία φτάσανε τα 3,6 δισ. στην Ελλάδα πέρσι. Έχουμε ακόμη δρόμο και κυρίως προοπτικές. Άρα, λοιπόν, θα ζητούσα να ανοίξει ακόμη περισσότερο το πεδίο, το πλαίσιο νομοθετικά, φορολογικά».

Τέλος, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και τον πληθωρισμό, ανέφερε: «Μαγαζιά κλείνουν, μαγαζιά ανοίγουν από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι το ευτύχημα. Ο κύκλος της οικονομίας αντέχει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι αλήθεια ότι οι μικρομεσαίοι πιέστηκαν, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και με τη φορολόγηση του τεκματού εισοδήματος. Όμως προχθές ακούσαμε από τον πρωθυπουργό διορθώσεις σε σχέση με τη στρέβλωση που είχε παρατηρηθεί αυτά τα δύο φορολογικά χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι η επόμενη περίοδος, μαζί με άλλες διευκολύνσεις και φοροελαφρύνσεις, περίοδος άνθησης και πάλι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των αυτοαπασχολούμενων. Γιατί, ξέρετε, είναι πολλά εμπορικά καταστήματα που δουλεύουν με αυτό το φορολογικό καθεστώς, των αυτοαπασχολούμενων. Νομίζω ότι η ελληνική οικονομία έχει περιθώρια στα δύσκολα χρόνια που περνάμε, γιατί βλέπετε ότι ο πληθωρισμός “τσιμπάει” παντού πανευρωπαϊκά. Ο ρυθμός ανάπτυξης, επίσης, είναι στοίχημα για την ελληνική οικονομία να αυξήσει τις επενδύσεις και θέλω να πιστεύω ότι και ο μικρομεσαίος μέσα σε αυτήν τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος θα έχει θέση για βελτίωση και της δικής του θέσης».