Ήχοι ισχυρών εκρήξεων αναφέρθηκαν σε αρκετές περιοχές της επαρχίας Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι προέρχονταν από τη θάλασσα.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ και στην κομητεία Μινάμπ. Το ίδιο μέσο επιβεβαίωσε ότι παρόμοιοι ήχοι καταγράφηκαν και στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ.

Επικαλούμενο την τοπική διοίκηση της επαρχίας Χορμοζγκάν, το Fars ανέφερε ότι οι ήχοι που προκάλεσαν αναστάτωση στις συγκεκριμένες περιοχές είχαν προέλευση από τη θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι τους προκάλεσε.

Additional reports now of possible strikes in the vicinity of Iran’s Qeshm Island. At the time of writing, no confirmation on reported strikes earlier in Jask and just now in Qeshm from U.S. Central Command. pic.twitter.com/FOdGUu08tK — OSINTdefender (@sentdefender) September 9, 2026

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του κρατικού πρακτορείου IRNA είχε μεταδώσει ότι μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στο νησί Κεσμ. Στην αρχική του ενημέρωση, το πρακτορείο σημείωνε ότι δεν είχε ακόμη διευκρινιστεί εάν ο ήχος προερχόταν από τη θάλασσα ή εάν η έκρηξη είχε σημειωθεί πάνω στο ίδιο το νησί.

Οι αναφορές αφορούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωγραφικά περιοχή, καθώς το Κεσμ βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή χαρακτήρα του περιστατικού ή για ενδεχόμενες ζημιές και θύματα.