Σε νέα διεύρυνση των κυρώσεων σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν προχώρησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Στο στόχαστρο του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκαν εταιρείες και διεθνή δίκτυα που διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αεροσκάφη, κρίσιμα ανταλλακτικά και ευαίσθητη αεροπορική τεχνολογία. Το νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει συνολικά 36 πρόσωπα και οντότητες. Ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις τουρκικοί οργανισμοί, γεγονός που προκαλεί νέες τριβές στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Άγκυρας.

Στη μαύρη λίστα εντάχθηκαν επίσης επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να κόψουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες που τροφοδοτούν το στρατιωτικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι νέες κυρώσεις, που ανακοινώθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, επικεντρώνονται στις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες και στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού που τις υποστηρίζουν.

From @WSJ: As the Trump administration tightens its economic squeeze on Iran, it faces a surprising weak link in its campaign to cut off the regime from the global financial system: America’s own banks. https://t.co/yem41ALDMo — ICIJ (@ICIJorg) September 9, 2026

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί έτσι να ενισχύσει την πίεση όχι μόνο στη Mahan Air, η οποία βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις, αλλά και στα δίκτυα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες άλλων ιρανικών αεροπορικών εταιρειών.

Εξαρτήματα για drones στο Ιράν

Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε τρεις τουρκικές εταιρείες, κατηγορώντας τις ότι συμμετείχαν σε δίκτυο μέσω του οποίου το Ιράν προμηθευόταν εξαρτήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλον εξοπλισμό.



Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρεία S Sistem Lojistik, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, η οποία φέρεται να συντόνιζε αποστολές για λογαριασμό της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Mahan Air.



Η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι μεταξύ των φορτίων περιλαμβάνονταν εξαρτήματα για drones και βιομηχανικός εξοπλισμός. Στο ίδιο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνονται ακόμη δύο τουρκικές εταιρείες.



Η Sky Phoenix, με έδρα τη Σμύρνη, κατηγορείται ότι μεσολάβησε για τη μεταβίβαση αμερικανικής κατασκευής αεροσκαφών στη Mahan Air, μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν.



Η Mes Cargo, με έδρα επίσης την Κωνσταντινούπολη, κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως εμπορικός αντιπρόσωπος της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας.



Η Mahan Air βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2011, καθώς οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Τι σημαίνουν οι κυρώσεις

Η ένταξη των τριών εταιρειών στη λίστα κυρώσεων σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που τυχόν διαθέτουν στις ΗΠΑ δεσμεύονται, ενώ απαγορεύονται οι συναλλαγές τους με αμερικανικά πρόσωπα και εταιρείες.



Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προειδοποιεί ότι ξένες τράπεζες που πραγματοποιούν σημαντικές συναλλαγές με τις συγκεκριμένες εταιρείες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις.



Πρακτικά, η ένταξη στη λίστα μπορεί να οδηγήσει τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εμπορικούς συνεργάτες να διακόψουν τις σχέσεις τους με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τον ουσιαστικό αποκλεισμό τους από σημαντικό τμήμα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.



Οι τρεις τουρκικές εταιρείες δεν έχουν προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση για τις κυρώσεις, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.





