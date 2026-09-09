Το Ιράν έχει δείξει ότι είναι πρόθυμο να κλιμακώσει τη σύγκρουσή του με τις ΗΠΑ, εκτοξεύοντας ολοένα και πιο αυστηρές προειδοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες, μετά την πρώτη επίθεση εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Οι ηγέτες της χώρας υιοθετούν μια πιο επιθετική στάση, καθώς το Ιράν αντιμετωπίζει αυξανόμενη οικονομική πίεση και ανησυχούν ότι χάνουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με αναλυτές. Ο αμερικανικός αποκλεισμός καθιστά σχεδόν αδύνατη για το Ιράν τη μεταφορά πετρελαίου, της κύριας πηγής εσόδων του. Και στην ουσία, το Ιράν θεωρεί την κλιμάκωση ως το κύριο μέσο πίεσης που διαθέτει έναντι των ΗΠΑ.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τους αναλυτές, αυξάνει τον κίνδυνο να αναζωπυρωθεί ο πόλεμος.

Το Ιράν έχει αντέξει σε μεγάλο βαθμό τη σφοδρή στρατιωτική εκστρατεία που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο πόλεμος εξάντλησης των τελευταίων μηνών έχει δημιουργήσει μια οικονομική απειλή που ωθεί πλέον την κυβέρνηση να εντείνει τη ρητορική και τις επιθέσεις της, γράφουν οι New York Times. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει εμποδίσει την Τεχεράνη να εξάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο μια μακροχρόνια οικονομική κρίση. Την Τρίτη, η κυβέρνηση αύξησε τις τιμές ορισμένων ειδών βενζίνης λόγω έλλειψης καυσίμων, μια κίνηση που αναμένεται να ταράξει περαιτέρω μια χώρα που ήδη αγωνίζεται με τον εκρηκτικό πληθωρισμό και την ανεργία, καθώς και με ένα νόμισμα που υποτιμάται ραγδαία.

Ταυτόχρονα, η ναυτική συνοδεία των ΗΠΑ έχει επιτρέψει σε μερικά πετρελαιοφόρα να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, υπονομεύοντας το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού από το Ιράν, το οποίο είχε προκαλέσει απότομη άνοδο στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Ο αριθμός των πλοίων που καταφέρνουν να περάσουν είναι μικρός και η προσπάθεια αυτή είναι εξαιρετικά δαπανηρή για τις ΗΠΑ, αλλά έχει αποτρέψει την περαιτέρω άνοδο των τιμών του πετρελαίου και έχει περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να επιβάλει οικονομικές πιέσεις στην Ουάσινγκτον.

«Πώς ανακτάς τη δυναμική; Με κλιμάκωση», δήλωσε ο Φαρζάν Σαμπέτ, αναλυτής για το Ιράν στο Geneva Graduate Institute, ένα ερευνητικό κέντρο. Το Ιράν πιθανότατα θα επιχειρήσει να εντείνει τη στρατιωτική αντιπαράθεση, πρόσθεσε, επιδιώκοντας παράλληλα να αποφύγει την επιστροφή σε έναν πλήρη πόλεμο. «Είναι εξαιρετικά επιζήμιο, αλλά ταυτόχρονα ελπίζουν ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου ή σε πλήρη εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε.

Κρίσιμη στιγμή

Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης για την επιστροφή στο εύθραυστο Μνημόνιο Συνεννόησης που έθεσε τέλος στον πόλεμο τον Απρίλιο και είχε ως στόχο να οδηγήσει σε συνομιλίες για μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις, προτιμώντας να διατηρήσει τη στρατηγική της εξάντλησης και της οικονομικής ασφυξίας του Ιράν.

Η ηγεσία του Ιράν πιστεύει ότι τώρα ίσως είναι η καλύτερη στιγμή για να ανεβάσει τον πήχη, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, όταν ένας μη δημοφιλής πόλεμος θα μπορούσε να βλάψει τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

«Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο Μοχάμαντ Αλί Σαμπάνι, αναλυτής για το Ιράν και συντάκτης της περιφερειακής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Amwaj.media. «Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ιρανοί θα περιμένουν μέχρι μετά τις εκλογές για να δεχθούν επίθεση, αν αποτύχει η διπλωματία».

Η κίνηση του Ιράν να χτυπήσει δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία με βαλλιστικούς πυραύλους αποτέλεσε σημαντική κλιμάκωση, δήλωσε ο Χαμιντρέζα Αζίζι, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στο International Crisis Group.

Οι ιρανικές δυνάμεις δεν είχαν καταβάλει μέχρι τότε σοβαρή προσπάθεια να στοχεύσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία και φαινόταν απρόθυμες να πραγματοποιήσουν επιθέσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βαριές απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις. «Αυτοί οι υπολογισμοί έχουν προφανώς αλλάξει», είπε.

Η απόφαση των ΗΠΑ να ανταποδώσουν με επίθεση εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων — και να βυθίσουν ένα από αυτά – ήταν ένδειξη του πόσο σοβαρά πήρε η Ουάσιγκτον την ιρανική επίθεση.

«Και οι δύο πλευρές προσπαθούν να επιβάλουν τα δικά τους όρια και να ωθήσουν τα όρια της άλλης πλευράς όσο το δυνατόν πιο πίσω», δήλωσε ο κ. Αζίζι.

Ήταν επίσης μια αναγνώριση του γεγονότος ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν εξελιχθεί. Πριν από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ δεν πίστευαν ότι το Ιράν θα μπορούσε να στοχεύσει με ακρίβεια αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, πρόσθεσε. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει, μεταξύ άλλων με μια επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία τον Ιούλιο, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες.

Το Ιράν θα μπορούσε να γίνει εξίσου ικανό στο να στοχεύει ναυτικούς στόλους, είπε ο κ. Αζίζι.

Το Ιράν έχει επίσης δημοσιοποιήσει ευρέως τις προσπάθειές του να καταλάβει και να αντλήσει γνώσεις από τα όπλα του εχθρού του. Την Τρίτη, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA ανακοίνωσε ότι οι ναυτικές δυνάμεις των ισχυρών Φρουρών της Επανάστασης είχαν καταλάβει ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone γνωστό ως Dive-LD. Το Ιράν έχει καταφέρει στο παρελθόν να φτιάξει όπλα που του προσφέρθηκαν από τους συμμάχους του ή που καταλήφθηκαν από τους εχθρούς του. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι το drone ήταν ένα παλαιότερο μοντέλο που είχε παρουσιάσει δυσλειτουργία και «δεν είχε συλλέξει ευαίσθητα δεδομένα ούτε μετέφερε κανένα απόρρητο εξοπλισμό σόναρ ή ραντάρ».

Οικονομική κρίση

Για τους ηγέτες του Ιράν, αυτό που έχουν ονομάσει «οικονομικό πόλεμο» από την πλευρά των ΗΠΑ έχει μετατραπεί σε κίνδυνο για την εσωτερική ασφάλεια, ο οποίος τους έχει ωθήσει να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική στάση.

Η αυξανόμενη αίσθηση οικονομικής απελπισίας μεταξύ των Ιρανών θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Τον περασμένο Δεκέμβριο, μια νομισματική κρίση προκάλεσε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, τις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν με θανατηφόρα βία.

Οι ιρανικές αρχές ανησυχούν ότι το Ισραήλ ενδέχεται να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε δυσαρέσκεια για να υποστηρίξει αντιφρονούντες ή μια εξέγερση, δήλωσε ο Χάντι Μπορχάνι, καθηγητής ισραηλινών και μεσανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Η ιρανική κυβέρνηση δεν θέλει να περιμένει να δράσει το Ισραήλ. «Πιστεύουν ότι το Ιράν πρέπει να αλλάξει την κατάσταση, ενδεχομένως μέσω μιας πιο καταστροφικής ή επιθετικής κίνησης που μπορεί να αυξήσει την περιφερειακή ένταση», είπε ο κ. Μπορχάνι.

Ορισμένοι Ιρανοί ηγέτες πιστεύουν επίσης ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για δράση, καθώς ο Τραμπ θα επιστρέψει ούτως ή άλλως στον πόλεμο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο πρόεδρος είτε θα αισθανθεί δικαιωμένος από μια απροσδόκητη εκλογική νίκη είτε θα θεωρήσει ότι δεν έχει πια τίποτα να χάσει ακολουθώντας τη δική του στρατηγική, ανέφεραν αρκετοί αναλυτές.

Ο κ. Σαμπέτ, ωστόσο, αναμένει ότι η επιδείνωση των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών θα ωθήσει τελικά την κυβέρνηση Τραμπ να χαλαρώσει τις εντάσεις.

Παρόλο που οι ναυτικές συνοδείες των ΗΠΑ μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν επιτρέψει τη μεταφορά ορισμένων ποσοτήτων πετρελαίου, είπε, τα παγκόσμια αποθέματα αργού δεν αναπληρώνονται αρκετά γρήγορα, ενώ το φυσικό αέριο και άλλα κρίσιμα παράγωγα του πετρελαίου δεν καταφέρνουν να περάσουν. Αυτές οι ελλείψεις είναι πιθανό να επιφέρουν περαιτέρω πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία.

«Τότε είναι που τους βλέπω να προχωρούν με δυσκολία προς κάποιο είδος περιορισμένης ή de facto συμφωνίας», είπε.