Το Στούντιο 4 έκανε πρεμιέρα χθες (Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου) στην ΕΡΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, την ώρα που ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ξεκίνησαν στον ΣΚΑΪ μια εβδομάδα νωρίτερα το Studio στις 3, τη νέα εκδοχή της εκπομπής που παρουσίαζαν μέχρι πέρυσι στην κρατική τηλεόραση.

Τα ποσοστά τηλεθέασης της πρώτης αναμέτρησης

Η πρώτη αναμέτρηση για τα νούμερα τηλεθεάσης έδωσε 7,9% στο δυναμικό κοινό και 9% στο σύνολο για το Studio στις 3, ενώ το Στούντιο 4 κατέγραψε 6% και 7,3% αντίστοιχα.

Στη δεύτερη εκπομπή, ο Χρήστος Φερεντίνος ρώτησε την Κατερίνα Καραβάτου τι σχόλια άκουσε για την πρεμιέρα.

«Τι έγινε; Τι άκουσες για τη χθεσινή εκπομπή; Τι σχόλια έχουμε; Για πες, καλά, κακά;», τη ρώτησε.

Η παρουσιάστρια απάντησε: «Ποικίλα, ποικίλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια».

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον Χρήστο Φερεντίνο να αναφέρεται και σε ένα ιδιαίτερο τηλεφώνημα που δέχθηκε μετά την πρεμιέρα, από τον πατέρα του.

«Και βεβαίως ένα σούπερ σχόλιο ήρθε από τον κυρ Κώστα από τα Γιάννενα, τον πατέρα μου από το χωριό. Πήρε τηλέφωνο και είπε “πολύ ωραία εκπομπή, Χρηστάρα”!»

Όπως εξήγησε, ο πατέρας του συνηθίζει να κοιμάται μεταξύ 3 και 5 το μεσημέρι, οπότε η νέα ώρα προβολής άλλαξε τη συνήθειά του. «Τώρα έχει μείνει ξύπνιος», είπε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος είχε συνηθίσει να κοιμάται εκείνες τις ώρες.