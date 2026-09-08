Διαφορετική εικόνα για το αμερικανικό υποβρύχιο drone, το οποίο οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν στα Στενά του Ορμούζ, έδωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αξιωματούχος ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα είχε βλάβη, ήταν παλαιότερο μοντέλο και δεν μετέφερε διαβαθμισμένο εξοπλισμό σόναρ ή ραντάρ.

Η τοποθέτηση διαφοροποιείται από την περιγραφή της ιρανικής πλευράς, η οποία νωρίτερα είχε κάνει λόγο για κατάσχεση ενός από τα πιο σύγχρονα υποβρύχια drones του αμερικανικού στρατού.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε την αυγή, στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, και προανήγγειλαν τη δημοσίευση εικόνων.

Η νέα αμερικανική αναφορά εστιάζει στην τεχνολογία και στην κατάσταση του οχήματος. Στο σύντομο τηλεγράφημα δεν διευκρινίζονται το ακριβές μοντέλο, η φύση της βλάβης ή οι συνθήκες υπό τις οποίες το drone φέρεται να περιήλθε στην κατοχή των ιρανικών δυνάμεων.