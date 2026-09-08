Νέος κύκλος στρατιωτικής έντασης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές πυραυλικές επιθέσεις, λίγες ώρες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων.

דיווחים בירדן על פיצוצים בעקבות שיגורים מאיראן@OmerShahar123



(צילום: גל ברגר) pic.twitter.com/gRZL4sTKjJ — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουλάχιστον 30 έως 35 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, εικόνες που κυκλοφορούν φέρονται να καταγράφουν τη χρήση πυρομαχικών διασποράς από το Ιράν, χωρίς ωστόσο οι συγκεκριμένες πληροφορίες να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

An insane amount of Jordanian interceptors being seen used here. Dozens being used, as Iranian fires inundate the local area. So far no visible impacts have been viewed. pic.twitter.com/cyZtoojZ9G — OSINTdefender (@sentdefender) September 8, 2026

Η ιορδανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Δεκάδες αναχαιτιστικά βλήματα εθεάθησαν να εκτοξεύονται, καθώς το κύμα των ιρανικών πυραύλων έφθανε στην περιοχή. Από τις διαθέσιμες εικόνες δεν είχαν καταγραφεί, σε πρώτη φάση, ορατά πλήγματα στο έδαφος.

Iranian news outlets are reporting that at least 30-35 missiles were launched tonight at U.S. forces in Jordan, with footage showing that Iran has used cluster munitions against targets. pic.twitter.com/xdim1rsbZF — OSINTdefender (@sentdefender) September 8, 2026

Αναχαιτίσεις πυραύλων στην περιοχή της Ιρμπίντ

Σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση, πύραυλοι που προέρχονταν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν πάνω από την περιοχή της Ιρμπίντ, πόλης της βόρειας Ιορδανίας κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Iranian forces are using missiles armed with cluster munitions to attack U.S. bases in Jordan.pic.twitter.com/tEgsOjc0dP — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Παρέμενε αδιευκρίνιστο σε εκείνο το στάδιο ποιος ήταν ο τελικός προορισμός των συγκεκριμένων πυραύλων και εάν οι στόχοι τους βρίσκονταν εντός της Ιορδανίας.

Οι εκτοξεύσεις καταγράφηκαν από διάφορες περιοχές του Ιράν και εκτιμάται ότι αποτελούν την απάντηση της Τεχεράνης στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων.

Οι ΗΠΑ έπληξαν νέα ιρανικά τάνκερ

Η νέα ιρανική επίθεση ακολουθεί στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον αρκετών ιρανικών πετρελαιοφόρων. Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της φύσης των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε νέες απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων εναντίον πολεμικού πλοίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι τελευταίες εξελίξεις σηματοδοτούν έναν ακόμη γύρο αμοιβαίων χτυπημάτων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, εντείνοντας τους φόβους για νέα διεύρυνση των συγκρούσεων έπειτα από περισσότερους από έξι μήνες πολέμου.

Απειλές των Φρουρών της Επανάστασης κατά τάνκερ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εξέδωσε προειδοποίηση προς τα πληρώματα πετρελαιοφόρων που βρίσκονται κοντά σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ζητώντας τους να εγκαταλείψουν αμέσως τα πλοία τους.

Το μήνυμα, το οποίο μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική τηλεόραση, παρουσιάστηκε ως προειδοποίηση για επικείμενα αντίποινα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα ιρανικά τάνκερ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι παρέχουν διευκολύνσεις σε αμερικανικές δυνάμεις και ότι συνέδραμαν στις επιχειρήσεις εναντίον των ιρανικών πετρελαιοφόρων.

Η προειδοποίηση αφορά τόσο τα τάνκερ που βρίσκονται αγκυροβολημένα ανοικτά των λιμανιών όσο και εκείνα που έχουν δέσει στις προβλήτες, με το IRGC να διαμηνύει ότι τα συγκεκριμένα πλοία «θα αποτελέσουν στόχο».

Οι απειλές ενισχύουν την ανησυχία ότι η νέα αντιπαράθεση μπορεί να επεκταθεί πέρα από τις απευθείας συγκρούσεις ΗΠΑ και Ιράν, επηρεάζοντας χώρες του Κόλπου που η Τεχεράνη θεωρεί ότι διευκολύνουν τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η CENTCOM επιβεβαιώνει την καταστροφή πέντε ιρανικών τάνκερ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά πετρελαιοφόρα, ως απάντηση σε δύο επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εξαπέλυσε το Ιράν τις προηγούμενες ημέρες εναντίον πολεμικού πλοίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM αναφέρει ότι κατέστρεψε πέντε δεξαμενόπλοια που εντάσσονταν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» του Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, το πολεμικό πλοίο που βρέθηκε στο στόχαστρο «απέφυγε με επιτυχία τις απόπειρες ιρανικών επιθέσεων και συνέχισε να περιπολεί στα ύδατα της περιοχής. Κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε».