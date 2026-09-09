Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης ότι η αεράμυνα της χώρας κατάφερε να καταρρίψει 18 πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Άλλοι δύο πύραυλοι δεν αναχαιτίστηκαν, ωστόσο έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

«Το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας υπέστη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεση με πυραύλους προερχόμενη από την ιρανική επικράτεια», σύμφωνα με ανακοινωθέν του επιτελείου. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επιτυχώς 18 από αυτούς, ενώ δυο πύραυλοι κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές», προστίθεται στο κείμενο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν πυραυλικό πλήγμα κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία. Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η Τεχεράνη παρουσίασε την επίθεση ως απάντηση στα πρόσφατα χτυπήματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων.

«Στο πλαίσιο (…) επιχείρησης για να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος, εγκαταστάσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, χτυπήθηκαν, καταφέρνοντας βαριές ζημιές» στον «εχθρό», ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο.