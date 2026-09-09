Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης ότι η αεράμυνα της χώρας κατάφερε να καταρρίψει 18 πυραύλους που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Άλλοι δύο πύραυλοι δεν αναχαιτίστηκαν, ωστόσο έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

It appears that Iran's latest missile barrage targeting U.S. bases in Jordan is forcing defenders to expend a large number of interceptors. pic.twitter.com/Fk2ltdm6MW — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

«Το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας υπέστη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεση με πυραύλους προερχόμενη από την ιρανική επικράτεια», σύμφωνα με ανακοινωθέν του επιτελείου. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επιτυχώς 18 από αυτούς, ενώ δυο πύραυλοι κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές», προστίθεται στο κείμενο.

An insane amount of Jordanian interceptors being seen used here. Dozens being used, as Iranian fires inundate the local area. So far no visible impacts have been viewed. pic.twitter.com/cyZtoojZ9G — OSINTdefender (@sentdefender) September 8, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν τα ξημερώματα ότι πραγματοποίησαν πυραυλικό πλήγμα κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία. Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η Τεχεράνη παρουσίασε την επίθεση ως απάντηση στα πρόσφατα χτυπήματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων.

Iranian news outlets are reporting that at least 30-35 missiles were launched tonight at U.S. forces in Jordan, with footage showing that Iran has used cluster munitions against targets. pic.twitter.com/xdim1rsbZF — OSINTdefender (@sentdefender) September 8, 2026

«Στο πλαίσιο (…) επιχείρησης για να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος, εγκαταστάσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, χτυπήθηκαν, καταφέρνοντας βαριές ζημιές» στον «εχθρό», ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο.