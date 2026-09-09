Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Μεξικό εξακολουθεί να «μην κάνει αρκετά» για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών, προειδοποιώντας ότι η συγκεκριμένη απειλή θα χρειαστεί «να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Μιλώντας στο Κίτο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Ισημερινό, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι υπάρχουν «τεράστια εδάφη στο Μεξικό που δεν διοικούνται από το κράτος», αλλά από «ναρκο-τρομοκρατικές οργανώσεις».

Marco Rubio on Mexico:



There are territories, vast territories in Mexico, that are not governed by the state.



They are controlled by narco-terrorist organizations. pic.twitter.com/eVfV7ymmcg — Clash Report (@clashreport) September 9, 2026

Ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ έχει εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον των εγκληματικών οργανώσεων και σημείωσε ότι το Μεξικό έχει κάνει περισσότερα από όσα είχαν γίνει στο παρελθόν. Έκρινε, ωστόσο, ότι οι μέχρι σήμερα ενέργειες παραμένουν ανεπαρκείς μπροστά στην ισχύ που έχουν αποκτήσει τα καρτέλ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι η προτιμώμενη επιλογή της Ουάσινγκτον είναι η συνέχιση της συνεργασίας με τις μεξικανικές Αρχές για την αντιμετώπισή τους. Προειδοποίησε, όμως, ότι σε τελική ανάλυση οι συγκεκριμένες οργανώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκταση του προβλήματος είναι τέτοια ώστε τα καρτέλ να διαθέτουν τη δυνατότητα να αμφισβητούν ευθέως την κρατική εξουσία. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δολοφονίες υποψηφίων, πολιτικών, δικαστών και δημοσιογράφων, τις οποίες επικαλέστηκε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της επιρροής των εγκληματικών οργανώσεων.

Ο Ρούμπιο προειδοποίησε επίσης ότι η δράση τους δεν περιορίζεται εντός των συνόρων του Μεξικού, καθώς, όπως υποστήριξε, αξιοποιούν πλέον drones και εξελιγμένα δίκτυα διακίνησης για τη μεταφορά ναρκωτικών και μεταναστών.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την περιοδεία του στη Λατινική Αμερική, με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του εμπορίου ναρκωτικών να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα των επαφών του. Στον Ισημερινό, ο Ρούμπιο ανακοίνωσε επίσης την ένταξη της εγκληματικής οργάνωσης Los Tiguerones στον αμερικανικό κατάλογο των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων.