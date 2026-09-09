Το iPhone Duo έκλεψε τις εντυπώσεις στην παρουσίαση της Apple, αν και ακόμη δεν είναι βέβαιο αν θα εκτιμηθεί από τον κόσμο.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα προϊόντα της Apple που κυκλοφορούν στις 18 Σεπτεμβρίου, το iPhone Duo θα βγει στην αγορά στις 23 Οκτωβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στις 16 Οκτωβρίου.

Η τιμή του θα είναι 1.999 δολάρια και θα κυκλοφορήσει σε δύο χρώματα.

Πρόκειται για iPhone τσέπης και το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της Apple, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα χέρι, κάτι ασυνήθιστο, δεδομένου ότι τα iPhone είναι συνδεδεμένα με τεράστιες οθόνες. Εντούτοις, μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι, καθώς όταν ανοίγει, η οθόνη του ξεπερνά εκείνη του iPhone 18.

Επιπλέον, οι δύο οθόνες του iPhone Duo περιστρέφονται, οπότε ο χρήστης μπορεί απλώς να γυρίσει τη μία οθόνη αν θέλει να δείξει κάτι.

Με τον νέο επεξεργαστή A20 Pro, το iPhone Duo διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης και εντυπωσιακή διάρκεια μπαταρίας που διαρκεί 24 ώρες, ενώ φορτίζει 50% σε 20 λεπτά.

Σύμφωνα με την Apple, διαθέτει προηγμένο σύστημα κάμερας, ενώ ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός ανοίγει νέους τρόπους χρήσης της κάμερας που δεν είναι δυνατοί σε κανένα άλλο iPhone.

Το συγκεκριμένο μοντέλο προκάλεσε θετικές εντυπώσεις και αυτό μένει να επιβεβαιωθεί στις πωλήσεις, καθώς αυτό το μοντέλο αποτελεί στοίχημα του Τζον Τέρνους που ανέλαβε CEO της Apple και θέλει να αφήσει το στίγμα του.

Η παρουσίαση της Apple: