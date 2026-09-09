Μία απρόσμενη δημοσιονομική κρίση στο μέτωπο του πολέμου προκαλεί νέο πονοκέφαλο στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο ανακοίνωσε ότι χρειάζεται επιπλέον 27 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει τις αμυντικές του ανάγκες μέχρι το τέλος του έτους.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Ευρωπαίων αξιωματούχων στο Κίεβο για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, όταν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους συμμάχους του ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο έλλειμμα από αυτό που αναμενόταν.

Η εξέλιξη προκάλεσε ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους, ενώ παράλληλα παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας.

Η Ευρώπη είχε ήδη εγκρίνει πακέτο άνω των 100 δισ. ευρώ

Το αίτημα του Κιέβου έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός μεγάλου χρηματοδοτικού πακέτου άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προβλέπει στήριξη προς την Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027.

Ωστόσο, η νέα ανάγκη χρηματοδότησης δημιούργησε ερωτήματα μεταξύ Ευρωπαίων αξιωματούχων σχετικά με το πώς προέκυψε το τόσο μεγάλο κενό και αν οι αμυντικές δαπάνες του Κιέβου εξελίσσονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν ιδιωτικά προβληματισμούς για τη διαχείριση των κονδυλίων, χωρίς όμως να αμφισβητούν τη στρατηγική σημασία της στήριξης προς την Ουκρανία.

Πού δημιουργήθηκε το έλλειμμα των 27 δισ. δολαρίων

Η ακριβής αιτία του δημοσιονομικού κενού παραμένει αντικείμενο αντιπαράθεσης στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι μέρος των αυξημένων δαπανών συνδέεται με αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη θητεία του πρώην υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο οποίος είχε προωθήσει μεγάλες αλλαγές στην αμυντική βιομηχανία.

Ο ίδιος ο Φεντόροφ απέρριψε ότι επί των ημερών του υπήρχε τόσο μεγάλο έλλειμμα, υποστηρίζοντας ότι η νέα τρύπα στον προϋπολογισμό συνδέεται με ανάγκες που προέκυψαν αργότερα.

Η επικεφαλής της επιτροπής προϋπολογισμού του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ροξολάνα Πιντλάσα, ανέφερε ότι στις αρχές του έτους είχε γίνει λόγος για μικρότερο κενό, περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όμως οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δαπάνες του στρατού αυξήθηκαν πάνω από 17% στους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

«Ο πόλεμος έχει αντικειμενικά γίνει ακριβότερος», δήλωσε, εξηγώντας ότι οι νέες ρωσικές τακτικές και οι επιθέσεις κατά της ουκρανικής βιομηχανίας έχουν αυξήσει τις ανάγκες χρηματοδότησης.

Οι επιθέσεις της Ρωσίας πλήττουν και τα έσοδα της Ουκρανίας

Το οικονομικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις στρατιωτικές δαπάνες. Οι ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στον διάδρομο εξαγωγών σιτηρών έχουν μειώσει σημαντικά τα κρατικά έσοδα.

Παράλληλα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικής κατασκευής πυραύλους αναχαίτισης για βαλλιστικές απειλές και προσπαθεί να αναπτύξει δικά της εναλλακτικά συστήματα.

Η κυβέρνηση του Κιέβου έχει ζητήσει μέτρα λιτότητας, όμως οι περικοπές σε βασικές στρατιωτικές δαπάνες θεωρούνται πολιτικά και κοινωνικά αδύνατες.

«Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε στη στήριξη του στρατού μας, γιατί αφορά την επιβίωσή μας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της ουκρανικής Βουλής.

Η Ευρώπη εξετάζει λύσεις – Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Οι Βρυξέλλες προσπαθούν τώρα να αποσαφηνίσουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος πριν αποφασίσουν την επόμενη κίνηση.

Μία από τις λύσεις που εξετάζεται είναι η επιτάχυνση της εκταμίευσης του ευρωπαϊκού δανείου, ώστε περισσότερα χρήματα να φτάσουν νωρίτερα στο Κίεβο.

Ωστόσο, αυτό θα σήμαινε ότι θα μειώνονταν τα διαθέσιμα κονδύλια για την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, η Ουκρανία πιέζει για αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ύψους άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που βρίσκονται κυρίως σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η ιδέα παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, καθώς χώρες όπως το Βέλγιο φοβούνται ότι η κατάσχεση κρατικών περιουσιακών στοιχείων άλλης χώρας θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο και να πλήξει την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η Ουκρανία ζητά άμεση λύση

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η ανάγκη χρηματοδότησης δεν μπορεί να περιμένει τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις.

«Οι διαπραγματεύσεις είναι κάπου στο μέλλον, ενώ τα χρήματα χρειάζονται τώρα», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Η νέα οικονομική τρύπα αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ουκρανίας: ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα στηρίξει το Κίεβο «για όσο χρειαστεί», το κόστος του πολέμου αυξάνεται συνεχώς και η πολιτική αντοχή των συμμάχων δοκιμάζεται.