Για το νέο μεταλλείο των Σκουριών, τη σημασία του χαλκού και του χρυσού για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική μίλησε ο Γεράσιμος Μονοκρούσος, υπεύθυνος επικοινωνίας της Ελληνικός Χρυσός, στο Newsbeast και στον Βίκτωρα Μοντζέλλι, από την 90ή ΔΕΘ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επικείμενη έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας στις Σκουριές, στις θέσεις εργασίας που δημιουργεί η επένδυση, αλλά και στις δράσεις που, όπως σημείωσε, μπορούν να συμβάλουν ώστε οι κάτοικοι να παραμένουν και να δημιουργούν οικογένεια στον τόπο τους.

Ακολουθεί η συνέντευξή του στο Newsbeast:

– Τι θα δει και τι εμπειρίες θα αποκομίσει ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός στην 90ή ΔΕΘ;

Η 90ή ΔΕΘ συμπίπτει για την εταιρεία μας με ένα πολύ σημαντικό και συνάμα χαρμόσυνο ορόσημο. Οι Σκουριές σε πολύ λίγο πρόκειται να μπουν σε παραγωγική λειτουργία. Επομένως, θέλαμε ο επισκέπτης του περιπτέρου μας στη φετινή έκθεση να μη γνωρίσει μόνο τα έργα μας, αλλά να γνωρίσει πώς ασκείται σήμερα μια σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Για τον λόγο αυτό, με τη βοήθεια τεχνολογικών και διαδραστικών εφαρμογών, θα ενημερωθεί για όλα τα στάδια της μεταλλευτικής διαδικασίας, από τη γεωλογική έρευνα και τον εντοπισμό του κοιτάσματος μέχρι τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός μεταλλείου, αλλά και το κλείσιμο και την περιβαλλοντική αποκατάστασή του.

Θα ενημερωθεί τόσο για το νέο μεταλλείο των Σκουριών, που, όπως είπαμε, πολύ σύντομα ξεκινά την παραγωγή του, όσο και για το εν ενεργεία μεταλλείο της Ολυμπιάδας, το οποίο παράγει χρυσό, ασήμι, μόλυβδο και ψευδάργυρο. Και όταν λέμε ότι θα περιηγηθεί, σχεδόν κυριολεκτούμε. Μέσω γυαλιών εικονικής πραγματικότητας θα μπει στο υπόγειο μεταλλείο και θα δει την παραγωγική διαδικασία σαν να βρίσκεται εκεί.

Παράλληλα, θέλουμε να ενημερωθεί και για τις χρήσεις των ορυκτών και των μετάλλων στη σύγχρονη ζωή. Πρόκειται για μέταλλα που βρίσκονται παντού γύρω μας, από το κινητό τηλέφωνο που κρατάμε και το σπίτι στο οποίο κατοικούμε μέχρι τα καλλυντικά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.

Μέσα από infotainment παιχνίδια θα μπορεί επίσης να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, να κερδίσει δώρα και να φύγει έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα.

– Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στις Σκουριές. Τι ακριβώς είναι το έργο και γιατί ο χαλκός και ο χρυσός που θα παράγει είναι τόσο σημαντικοί για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη;

Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Μια Ευρώπη η οποία για χρόνια ό,τι δεν της ήταν βολικό το έστελνε στην «πίσω αυλή», που συνήθως ήταν η Αφρική και η Ασία, βρέθηκε σήμερα αντιμέτωπη με ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Υπήρξε μια βίαιη συνειδητοποίηση ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου, σε επίπεδο τροφοδοσίας με πρώτες ύλες, από χώρες εκτός δυτικής επιρροής. Για τον λόγο αυτό, έστω και αργά, ψηφίστηκαν κανονισμοί και αναγνωρίστηκε η επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί προς μια στρατηγική αυτονομία σε αυτά τα πολύτιμα μέταλλα.

Το μεταλλείο των Σκουριών είναι ένα από τα ελάχιστα νέα μεταλλεία χαλκού σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι Σκουριές θα παράγουν κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού.

Ο χαλκός είναι το μέταλλο της ενεργειακής μετάβασης. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή και την επέκταση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία θα αντικαταστήσουν τους θερμικούς κινητήρες, χρησιμοποιούν πέντε φορές μεγαλύτερη ποσότητα χαλκού σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη με φόρα, θα λέγαμε, δημιουργώντας την ανάγκη για νέα data centers, τα οποία με τη σειρά τους απαιτούν σημαντικές ποσότητες χαλκού. Όπως καταλαβαίνετε, η ζήτηση θα εκτιναχθεί.

Την ίδια στιγμή, για να κατασκευαστεί ένα μεταλλείο και να μπει σε λειτουργία απαιτούνται, στην καλύτερη περίπτωση, 12 με 13 χρόνια από τη στιγμή που έχει εντοπιστεί το κοίτασμα. Αντιλαμβάνεστε, επομένως, πόσο σημαντικό είναι το momentum στο οποίο οι Σκουριές μπαίνουν σε παραγωγική λειτουργία. Δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Και μιλάμε για ένα έργο με βεβαιωμένα αποθέματα και ορίζοντα ζωής, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια.

– Η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός δεν περιορίζεται μόνο στις Σκουριές, παρότι η εταιρεία έχει συνδεθεί έντονα με το συγκεκριμένο έργο. Τι άλλο μπορεί να γνωρίσει ο επισκέπτης για τη δραστηριότητά σας στην Ελλάδα;

Μοιραία οι Σκουριές είναι το «πετράδι στο στέμμα» και μονοπωλούν φέτος το ενδιαφέρον λόγω και της συγκυρίας. Όπως προανέφερα, όμως, υπάρχει ήδη ένα παραγωγικό και μάλιστα πολυμεταλλικό μεταλλείο, ένα από τα μεγαλύτερα πολυμεταλλικά μεταλλεία, αυτό της Ολυμπιάδας, το οποίο παράγει χρυσό, ασήμι, ψευδάργυρο και μόλυβδο, εξίσου σημαντικά μέταλλα για τη ζωή μας.

Τα δύο έργα μαζί συνθέτουν την επένδυση της Eldorado Gold στην Ελλάδα μέσω της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Πρόκειται για μια επένδυση που έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. δολάρια, ενώ μόνο για τις Σκουριές απαιτήθηκαν λίγο περισσότερα από 2 δισ. δολάρια.

Αξίζει, για να δώσουμε την πλήρη διάσταση, να πούμε ότι αυτή η επένδυση πραγματοποιείται σε έναν μικρό επαρχιακό δήμο 18.000 κατοίκων, τον Δήμο Αριστοτέλη, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, στο προαθωνικό του κομμάτι. Στη φάση της κατασκευής έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 5.000 θέσεις εργασίας, ενώ στη φάση λειτουργίας θα παραμείνουν για τα επόμενα χρόνια 3.000 σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Αρκεί να αναφέρω ότι ο μέσος μισθός στην Ελληνικός Χρυσός είναι 2,5 φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο στην ελληνική βιομηχανία και μεταποίηση.

Οπότε, 3.000 άνθρωποι καλά αμειβόμενοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν, να εργαστούν και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους στον τόπο τους, μαζί με τις τοπικές προμήθειες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα οικοσύστημα που θα μπορέσει να πάει τον τόπο παραπέρα.

Στόχος είναι, ακόμη και αν κάποια στιγμή η μεταλλευτική δραστηριότητα μειώσει την έντασή της ή σταματήσει, ο τόπος να μην ερημώσει, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες γωνιές της Ελλάδας όπου σταμάτησε απότομα μια βασική οικονομική δραστηριότητα.

Η περιοχή έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τουριστικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά και διαθέτει έναν πολύ δυνατό πρωτογενή τομέα, επομένως μπορεί να συνεχίσει να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία.

– Θεωρείτε ότι οι 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας μπορούν να συμβάλουν και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, κρατώντας τους νέους στον τόπο τους αντί να μετακινούνται προς την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη;

Κατά τη γνώμη μου ναι, αλλά αυτό το μαρτυρούν και τα στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών. Ενώ είδαμε ότι πολλές επαρχιακές περιοχές της Ελλάδας είτε μείωσαν τον πληθυσμό τους είτε παρουσίασαν γήρανση του πληθυσμού, με το ποσοστό των νέων να μειώνεται δραματικά, στον Δήμο Αριστοτέλη, μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών και ενώ η επένδυση δεν βρισκόταν ακόμη στην πλήρη ανάπτυξή της, τα στοιχεία παρέμειναν σχεδόν ίδια.

Όπως πολύ σωστά είπατε, οι θέσεις εργασίας μαζί με τις αμοιβές δημιουργούν την προϋπόθεση κάποιος να συνεχίσει να ζει και να εργάζεται στον τόπο του. Εμείς, παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ύψους 80 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσουμε στη διάρκεια αυτής της 20ετίας, φροντίζουμε συμπληρωματικά να υλοποιούμε έργα και δράσεις. Μεταξύ αυτών είναι ανακαινίσεις σχολείων, εξοπλισμός τους με σύγχρονους διαδραστικούς πίνακες και δημιουργία νέων παιδικών χαρών σε κάθε χωριό του δήμου. Ο δήμος έχει 16 χωριά και στόχος είναι να αποκτήσουν όλα πιστοποιημένες και ασφαλείς παιδικές χαρές. Εξίσου σημαντικός είναι και ο τομέας της υγείας. Υλοποιούμε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο.

Εάν, λοιπόν, έχεις σταθερή δουλειά, αυτή η δουλειά σε πληρώνει καλά, υπάρχει η κατάλληλη παιδεία για το παιδί σου, μια ασφαλής παιδική χαρά για να παίξει και αισθάνεσαι ότι είσαι καλυμμένος και από πλευράς υγείας, τότε δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης.

Αυτό το πλαίσιο, σε συνδυασμό και με τη σχετικά μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ως κίνητρο για να κρατήσει κάποιος την κατοικία και τη ζωή του στον τόπο του.