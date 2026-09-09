Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 5-1 τη Φέγενορντ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, ενώ η Στουτγκάρδη καθάρισε με 3-1 τη Βίκινγκ.

Στο Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ δυνατά και άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Ραφίνια που απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του και σκόραρε από κοντά. Στο 22′ ο Αντεγιέμι με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0 και στο 37′ ο Κανσέλο είχε δοκάρι.

Η συνέχεια δόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ραφίνια να ανεβάζει το σκορ στο 3-0 στο 57′ με το δεύτερό του γκολ και στο 77′ ήταν η σειρά του Γιαμάλ να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με ωραία εκτέλεση φάουλ, γράφοντας το 4-0. Στο 82′ ο Στάιν μείωσε σε 4-1 πετυχαίνοντας το γκολ της τιμής για τη Φέγενορντ και στο 85′ ο Ζεσούς άνοιξε λογαριασμό με τους «μπλαουγκράνα» διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1

Στη Γερμανία η Στουτγκάρδη υποδέχθηκε τη Βίκινγκ και άνοιξε το σκορ στο 20′ με την προβολή του Ντεμίροβιτς μετά το γύρισμα του Στίλερ, οι φιλοξενούμενοι όμως απάντησαν άμεσα, κάνοντας το 1-1 στο 22′ με τον Τρίπιτς στην αντεπίθεση.

Στο 26′ ο Ντεμίροβιτς σκόραρε ξανά, με δυνατό σουτ αυτή τη φορά, για το 2-1 και στο 32′ με ωραίο τελείωμα εντός περιοχής έκανε χατ-τρικ για το 3-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.