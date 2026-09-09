Στιγμές έντασης έζησε η αποστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη μετακίνησή του προς τη Νορβηγία, καθώς το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο φέρεται να βρέθηκε πολύ κοντά σε περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) λίγο μετά την απογείωσή του από τη Μολδαβία.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση NRK ότι το αεροπλάνο του Ουκρανού προέδρου «σχεδόν χτυπήθηκε» από drone την ώρα που ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

«Το αεροπλάνο του σχεδόν χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει», ανέφερε ο Νορβηγός πρωθυπουργός.

Ο Στέρε, ωστόσο, δεν διευκρίνισε από πού προήλθε η πληροφορία, ούτε έδωσε λεπτομέρειες για το πόσο κοντά έφτασε το drone στο προεδρικό αεροσκάφος ή αν υπήρξε οποιοσδήποτε κίνδυνος για την πτήση.

Ο Ζελένσκι είχε αναχωρήσει από τη Μολδαβία με προορισμό το Όσλο, όπου μετέβη για την κηδεία του βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄. Κατά την επίσκεψή του στη Νορβηγία, οι συζητήσεις του με τον Στέρε επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων στην ανάγκη ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Η αναφορά στο περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων στην περιοχή, καθώς οι επιθέσεις με drones έχουν πολλαπλασιαστεί σε όλο το μήκος του πολέμου, με περιστατικά κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν το drone που αναφέρθηκε από τον Νορβηγό πρωθυπουργό συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη πλευρά ή αν επρόκειτο για περιστατικό που προκλήθηκε από την ευρύτερη δραστηριότητα μη επανδρωμένων συστημάτων στην περιοχή.

Η υπόθεση προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στην αυξανόμενη ανησυχία γύρω από την ασφάλεια των μετακινήσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, σε ένα περιβάλλον όπου τα drones έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά εργαλεία του σύγχρονου πολέμου.