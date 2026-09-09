Σε μία εξέλιξη με σημαντικές διπλωματικές συνέπειες, το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) αποφάσισε να παραπέμψει το Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, λόγω της μη συμμόρφωσής του με τις διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και περίπου 20 χρόνια που η υπόθεση της Τεχεράνης επιστρέφει στο ανώτατο όργανο του ΟΗΕ για ζήτημα που αφορά την τήρηση των δεσμεύσεών της στον πυρηνικό τομέα.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 8 αποχές, με τη Ρωσία, την Κίνα και τον Νίγηρα να τάσσονται κατά της παραπομπής.

Στο κείμενο, ο ΔΟΑΕ εκφράζει «τη βαθύτατη ανησυχία του» για τη συνεχιζόμενη έλλειψη συμμόρφωσης του Ιράν και ζητά από τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι να ενημερώσει τα Ηνωμένα Έθνη και να διαβιβάσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τις σχετικές εκθέσεις και αποφάσεις.

Η Δύση αυξάνει την πίεση στην Τεχεράνη

Η πρωτοβουλία προωθήθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η έλλειψη πρόσβασης των επιθεωρητών του ΔΟΑΕ στις ιρανικές εγκαταστάσεις δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για τη διάδοση πυρηνικών όπλων.

Ο ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η απουσία επαρκών πληροφοριών και επιθεωρήσεων αποτελεί «κίνδυνο διάδοσης», ζητώντας από την Τεχεράνη να συνεργαστεί πλήρως.

Ο αναλυτής του International Crisis Group (ICG) Αλί Βάεζ εκτίμησε ότι πίσω από την κίνηση υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

«Κάποιες χώρες ανησυχούν πραγματικά για τη διάδοση των πυρηνικών, ενώ άλλες τη βλέπουν ως ευκαιρία να προσθέσουν νομική πίεση και οικονομικό στραγγαλισμό στον ναυτικό αποκλεισμό, ώστε να σφίξουν τον κλοιό γύρω από το Ιράν», ανέφερε.

Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότητα της κίνησης μπορεί να περιοριστεί, καθώς η Ρωσία και η Κίνα πιθανότατα θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν περαιτέρω πιέσεις μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει «πολιτικό εργαλείο»

Το Ιράν απέρριψε την απόφαση του ΔΟΑΕ, χαρακτηρίζοντάς την πολιτικά υποκινούμενη.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τεχεράνης στον ΔΟΑΕ, Ρεζά Νατζαφί, δήλωσε ότι το ψήφισμα αποτελεί «πολιτικό εργαλείο» και υποστήριξε ότι η χώρα του θα συνεργαστεί μόνο «στον βαθμό που το επιτρέπουν οι συνθήκες και η ασφάλεια».

Η ιρανική πλευρά κατηγορεί επίσης τον ΔΟΑΕ ότι υιοθετεί μη αντικειμενική στάση και ζητά από τον Οργανισμό να καταδικάσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Χωρίς πρόσβαση οι επιθεωρητές μετά τα πλήγματα

Ο ΔΟΑΕ δεν διαθέτει πλήρη πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 2025.

Ορισμένες εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές και κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων συγκρούσεων, ενώ ο Οργανισμός έχει ζητήσει επανειλημμένα να επιστρέψουν οι επιθεωρητές του στις εγκαταστάσεις για να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι έχει δηλώσει ότι η επαναφορά της πρόσβασης θα είχε «θετικό αντίκτυπο» για το Ιράν, καθώς θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας.

Το κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου

Το βασικό σημείο ανησυχίας αφορά τα επίπεδα εμπλουτισμού ουρανίου που έχει επιτύχει το Ιράν.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς και ότι έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας για ενέργεια και επιστημονικές εφαρμογές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, το Ιράν είναι η μόνη χώρα χωρίς πυρηνικά όπλα που εμπλουτίζει ουράνιο σε επίπεδο 60%, ενώ έχει συγκεντρώσει σημαντικά αποθέματα αυτού του υλικού.

Το επίπεδο αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στο περίπου 90% εμπλουτισμού, που θεωρείται απαραίτητο για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ενώ απέχει σημαντικά από το όριο του 3,67% που είχε προβλεφθεί στη συμφωνία του 2015 για ειρηνική χρήση.

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα του Ιουνίου 2025, ο ΔΟΑΕ εκτιμούσε ότι το Ιράν διέθετε περίπου 440 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου 60%.

Η παραπομπή στο Συμβούλιο Ασφαλείας ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση Δύσης και Τεχεράνης, με το επόμενο κρίσιμο ερώτημα να είναι αν η κίνηση θα οδηγήσει σε νέες κυρώσεις ή σε μια νέα προσπάθεια διαπραγμάτευσης.