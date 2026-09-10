Σε έντονο ύφος απάντησε η Τεχεράνη στον Μάρκο Ρούμπιο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ότι οι Χούθι λειτουργούν ως «πράκτορες και πληρεξούσιοι των Ιρανών».

Τη θέση της ιρανικής κυβέρνησης διατύπωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ. Όπως υποστήριξε, οι Χούθι συνιστούν «ανεξάρτητο παράγοντα», που καθορίζει αυτόνομα τη στάση και τις ενέργειές του, ενώ «δεν δέχεται εντολές από κανέναν ούτε ενεργεί ως πληρεξούσιος κανενός».

Marco Rubio’s lies cannot replace facts. Ansarallah is an independent Yemeni actor that makes its own decisions; it takes orders from no one and acts as nobody’s proxy.



The roots of instability in the region lie in U.S. military interventions and hegemonic policies. If… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) September 9, 2026

Η Τεχεράνη στρέφει τα πυρά στην Ουάσινγκτον

Ο Μπαγκαεΐ δεν περιορίστηκε στην απόρριψη των δηλώσεων Ρούμπιο, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση, επιρρίπτοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευθύνη για την ένταση και την αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

«Οι ρίζες της αστάθειας στην περιοχή βρίσκονται στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και στις ηγεμονικές πολιτικές. Εάν η Ουάσινγκτον επιθυμούσε πραγματικά την ειρήνη, θα έκανε ένα απλό βήμα: θα τερμάτιζε τις επιβλαβείς και αποσταθεροποιητικές παρεμβάσεις της στην περιοχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.