Σε έναν από τους πιο σκληρούς Αλβανούς ποινικούς – έγκλειστος φυλακών εδώ και πάρα πολλά χρόνια – στρέφονται οι έρευνες του ελληνικού FBI για τη διπλή επίθεση με χειροβομβίδες τα ξημερώματα της Τρίτης.

Πρόκειται για άτομο που το όνομά του βρίσκεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία τόσο στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών όσο και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ που ανέλαβαν την προανακριτική έρευνα εκτιμούν ότι μέσα από τις φυλακές έδωσε εντολή σε άτομα που ελέγχει προκειμένου να «χτυπήσουν» σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνοια.

Να θυμίσουμε ότι η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:25 τα ξημερώματα στην οδό Αχαρνών στην Ομόνοια, με στόχο ένα καφέ της περιοχής. Εκεί το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ εντόπισε ως υπόλειμμα και έναν μοχλό απελευθέρωσης χειροβομβίδας.

Η δεύτερη επίθεση έγινε μισή ώρα αργότερα, σε καφέ με ναργιλέδες στον Άγιο Παντελεήμονα, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν ήδη κατάθεση από έναν 23χρονο υπήκοο Συρίας που εμφανίζεται ως υπεύθυνος της επιχείρησης.

Από την ανάλυση των μέχρι στιγμής στοιχείων και του βιντεοληπτικού υλικού, προκύπτει ότι οι δράστες ήταν δύο, κινήθηκαν με μοτοσυκλέτα και χρησιμοποίησαν μεταλλικό φρεάτιο για να σπάσουν τις τζαμαρίες και να ρίξουν τις χειροβομβίδες.