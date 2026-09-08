Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε την Κυριακή 6/9 η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και μίλησε στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Η Πέτη Πέρκα τοποθετήθηκε για την ακρίβεια και την εξωτερική πολιτική της χώρας, ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας: «Βεβαίως, έχει αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον αυτά που λέει δεν συνάδουν με αυτά που προγραμματικά τότε είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο και του Συνασπισμού αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα την ομιλία δεν την άκουσα, αλλά διάβασα αποσπάσματα ή τα σχόλια κτλ. Εντάξει, πέρα από τα προφανή για το δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο που δεν υπήρξε αναφορά, που δεν υπήρξε αναφορά για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”. Πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μας».

Αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί η Νέα Αριστερά με κάποιον πολιτικό φορέα.

«Στην κουλτούρα της Αριστεράς οι συνεργασίες έχουν συγκεκριμένη διαδικασία. Και θα πω και το πετυχημένο εγχείρημα που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Συνασπισμό, με πολλά κομμάτια της Αριστεράς, με επίπονες διαδικασίες, διαμορφώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήραμε και την κυβέρνηση κτλ. Η συνεργασία λοιπόν θέλει ανοιχτά μυαλά, θέλει προγραμματικές συγκλίσεις. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε», επισήμανε.

«Πιστεύω ότι εάν πραγματικά το εννοούσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας, δεν το πιστεύω, νομίζω τοποθετήθηκε και κάπως ενάντια και στην απλή αναλογική, που είναι πάλι η θέση της Αριστεράς. Άρα δε μιλάμε για συνεργασίες. Και το ίδιο κάνει και ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια, ο οποίος λέει με μία ψήφο διαφορά. Εάν αυτοί οι δύο που ποθούν να πέσει ο Μητσοτάκης θέλουν πραγματικά να πέσει Μητσοτάκης, το πρώτο που θα κάνουν είναι συνεννοηθούν και μεταξύ τους και να απευθυνθούν και στα άλλα κομμάτια, της- κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Δεν το κάνουν. Άρα δεν πρόκειται περί αυτού. Εμείς εκτιμούμε ότι πρέπει πραγματικά και θέλουμε να συνομιλήσουμε με πολλά και ανένταχτους και Οικολόγους και τμήματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και γενικότερα να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να μιλήσουμε», συμπλήρωσε.

«Αν φανεί λοιπόν ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορούμε να… Κοιτάξτε τώρα εδώ υπάρχει και μία, για όλους μας ισχύει αυτό, ότι κολλάμε λίγο στο παρελθόν. Εγώ έχω να πω πάρα πολλά για τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ και την περίοδο Κασσελάκη. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Διότι την ώρα που διαγραφόταν σύντροφοί μας, άλλοι χειροκροτούσαν τον Κασσελάκη. Α, ο Βαρουφάκης έχει μείνει στο ‘15. Εγώ λέω αυτά πρέπει να ξεπεραστούν ούτως ή άλλως, αλλά με αξιοπιστία. Με αξιοπιστία ότι αυτά δεν θα ξαναγίνουν. Ότι αναγνωρίζουμε, ότι κάνουμε αυτοκριτική. Πολύ σοβαρό για εμάς. Θα κάνουμε αυτό, εμείς κάνουμε αυτοκριτική ως Νέα Αριστερά. Στο συνέδριό μας είχαμε κομμάτι ολόκληρο αυτοκριτικό για τη διακυβέρνηση, τη στάση μας κτλ. Άρα είναι λίγο δύσκολο, επίπονο. Είπα έχω και την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει, είναι δύσκολο, αλλά νομίζω είναι το μόνο που μπορεί να δώσει μια ελπίδα στον λαό ότι αν μη τι άλλο δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ενωθούμε και θα πάρουμε την κυβέρνηση, αλλά θα μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε εκτός από την κοινωνία που είμαστε παντού, θα είμαστε και στη Βουλή δυνατοί. Θα βάζουμε θέματα όπως βάζουμε, αλλά πια δεν θα ακουγόμαστε», κατέληξε η κ. Πέρκα.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη τη συνέντευξή της στο Newsbeast: