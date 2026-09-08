Η Βόρεια Κορέα χαιρέτισε σήμερα τα εγκαίνια χθες, Δευτέρα, μιας οδικής γέφυρας, η οποία τη συνδέει με τη Ρωσία και δημιουργεί την πρώτη οδική σύνδεση μεταξύ των δύο συμμαχικών χωρών ώστε να εμβαθυνθεί η συνεργασία τους με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η γέφυρα περνάει πάνω από τον ποταμό Τουμέν, γνωστό επίσης ως ποταμό Τουμάναγια, ο οποίος αποτελεί σε μήκος 17 χιλιομέτρων το σύνορο ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία.

«Η ολοκλήρωση αυτής της γέφυρας είναι ένα σημαντικό γεγονός που δίνει νέα ώθηση συνολικά στη διμερή συνεργασία», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος βορειοκορεάτης αξιωματούχος, ο Πακ Τάε-σονγκ, σύμφωνα με το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα συνδέονταν μέχρι τώρα μόνο σιδηροδρομικώς και αεροπορικώς.

Η γέφυρα αυτή μήκους ενός χιλιομέτρου, η οποία κατασκευάσθηκε μέσα σε περίπου 16 μήνες, «συμβολίζει τη φιλοδοξία να ενισχυθούν οι φιλικές σχέσεις καλής γειτονίας» ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης.

Ο συνοριακός σταθμός του Χασάν, ο οποίος θα μπορεί «να υποδεχθεί 300 οχήματα και 2.325 άτομα ημερησίως», κατασκευάσθηκε επίσης στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η υλοποίηση του οποίου άρχισε στις 30 Απριλίου 2025, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα βρίσκονται σήμερα σ’ ένα χωρίς προηγούμενο επίπεδο συνολικής στρατιωτικής σύμπραξης», υπογράμμισε σε ομιλία του μέσω βιντεοσύνδεσης ο ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν κατά τα εγκαίνια της γέφυρας.

Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, αυτή η νέα υποδομή αναμένεται ότι θα ενισχύσει «την οικονομική συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία».

Η νοτιοκορεατική κεντρική τράπεζα είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο την εκτίμηση ότι το βορειοκορεατικό ΑΕΠ αυξήθηκε περισσότερο από 3% το 2025 για τρίτη διαδοχική χρονιά και χαρακτήριζε «σημαντικό κινητήρα» την οικονομική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ.