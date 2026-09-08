Tο ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αρχίζει σήμερα το βράδυ (19:45, Magenta Sport2) κόντρα στη ΛΑΣΚ. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αρχίζει από τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Δικέφαλο να πετάει στ’ αστέρια επιστρέφοντας μετά από οκτώ χρόνια. Μια επιστροφή στο πιο υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο, στο οποίο οι κιτρινόμαυροι θέλουν να φανούν ανταγωνιστικοί κατά τη διάρκεια των οκτώ παιχνιδιών που έχουν να δώσουν μέχρι τον Ιανουάριο στη League Phase.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τονίσει αρκετές φορές ότι η προτεραιότητα της ομάδας του είναι να κατακτήσει και φέτος το πρωτάθλημα. Άλλωστε αυτή η επιτυχία πέρυσι έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να βρίσκεται εδώ σήμερα. Ο Σέρβος τεχνικός, όμως, ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι η Ένωση να δώσει τον καλύτερό της εαυτό παράλληλα σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας στο βλέμμα της να παίξει περισσότερα από τα οκτώ προγραμματισμένα παιχνίδια που έχει να δώσει στη διοργάνωση.Ο Νίκολιτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει την τακτική, θέλοντας από την ομάδα του να παίξει το δικό της παιχνίδι με τη γνωστή της φιλοσοφία, όπως σε κάθε παιχνίδι. Η ΛΑΣΚ ως πρώτος αντίπαλος στη διοργάνωση και μάλιστα στην «καυτή» και κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια ίσως να μοιάζει ως ένα ξεκίνημα με ιδανικές προϋποθέσεις, ωστόσο ο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη ομάδα, έχοντας αναλύσει με λεπτομέρεια το στυλ της στους παίκτες του και ξέροντας τι θα αντιμετωπίσει.

Όπως είναι γνωστό από χθες, το απρόοπτο έχει να κάνει με τον Στρακόσια, ο οποίος απουσίαζε από την τελευταία προπόνηση και είναι πιθανό ο Μπρινιόλι να πάρει τη θέση του στην εστία. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, με τον Νίκολιτς να μην αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άρη. Οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα θα είναι στην τετράδα της άμυνας, η θέση δίπλα στον Μαρίν είναι ανοικτή με τους Κάιρινεν και Βιτάλις να τη διεκδικούν, δεξιά θα είναι ο Μάγερ, αριστερά «παίζεται» μεταξύ Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς, ενώ στην επίθεση θα ξεκινήσει ξανά το δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς.

Η Λίντσερ φοράει τα καλά της και ετοιμάζεται για μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που συνεχίζει μετά την προκριματική φάση του Champions League με τον ενθουσιασμό να… ρέει άφθονος στις τάξεις του συλλόγου. Η τελευταία της απόπειρα να ξεφύγει από τα πλέι οφ της διοργάνωσης συνέβη το καλοκαίρι του 2019 όταν απέτυχε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κλαμπ Μπριζ. Για να κλείσει το πολυπόθητο εισιτήριο στη League Phase, όμως, χρειάστηκε να πετύχει αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε ακατόρθωτο.

Το πρώτο ματς των πλέι οφ απέναντι στη Σέλτικ προκάλεσε τεράστια απογοήτευση, καθώς το εις βάρος της 3-0 της Γλασκώβης δεν άφηνε πολλά περιθώρια ενόψει του επαναληπτικού. Παρ’ όλα αυτά, το συγκρότημα του Ντίτμαρ Κούμπαουερ έκανε επίδειξη ψυχικής δύναμης και έστειλε τη ρεβάνς στην παράταση, μετά το 4-1 της κανονικής διάρκειας, χάρη στα τέρματα των Ουσόρ, Αντένιραν, Φλέκερ και Λιούμπισιτς, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ. Τελικά, το ματς δεν χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι, με τον Αντένιραν να χτυπάει ξανά και να στέλνει τον κόσμο της ΛΑΣΚ στον «έβδομο ουρανό».

Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της εξαιρετικής αγωνιστικής της κατάστασης. Η Λίντσερ αποτελεί τη μοναδική ομάδα της αυστριακής Μπουντεσλίγκα που μετράει μόνο νίκες. Με το διπλό που πέτυχε σε βάρος της Βόλφσμπεργκερ (1-3) έφτασε στο 5/5, έχοντας πετύχει 15 τέρματα σε αυτά τα ματς. Εκτός αυτού, συνεχίζει ακάθεκτη στον δρόμο για την επανάληψη του περσινού νταμπλ μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Ντόιτσλαντσμπέργκερ (1-6), κλείνοντας θέση στη φάση των “16” του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Ριντ στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι τελευταίες μέρες των μεταγραφών έφεραν στις τάξεις της Λίντσερ τον αμυντικό Ελφαντλί ως δανεικό από το Αμβούργο, καθώς και τον πανύψηλο φορ Κάλαϊτζιτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γουλβς και αποφάσισε να επιστρέψει εκεί που αγαπήθηκε, χάρη στην εξαιρετική περσινή σεζόν που οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του νταμπλ.