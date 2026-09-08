Αναβρασμό προκαλεί η υπόθεση της Σάρα Μάιερς, η οποία μαζί με τη μητέρα της δολοφόνησαν τα 4 παιδιά της και στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Η γυναίκα έμενε στη Γιούτα με τον σύζυγό της Μπρέιντι Χάρμον και τα τέσσερα παιδιά τους μέχρι το 2019, οπότε και πήραν διαζύγιο. Έκτοτε, η Μάιερς μετακόμισε στο Mechanicsville της Νέας Υόρκης και μέχρι φέτος ήταν σε εξέλιξη η δικαστική της διαμάχη με τον πρώην για την επιμέλεια των παιδιών. Ο Χάρμον τελικά κέρδισε τη δίκη και φέτος θα έπαιρνε τα παιδιά του, να ζήσουν στη Γιούτα, ενώ θα τα συναντούσε για πρώτη φορά μετά το διαζύγιο.

Η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ όμως, γιατί τον Ιούνιο η Μάιερς δολοφόνησε την οικογένειά της, με τη βοήθεια της μητέρας της, και στη συνέχεια αυτοκτόνησαν. Οι σοροί ανακαλύφθηκαν τον Ιούλιο, όταν γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία για έντονη δυσοσμία στο διαμέρισμα.

Τα 4 παιδιά ήταν ο 13χρονος Harper Harmon και τα μικρότερα αδέλφια του, Hudson, 11 ετών, Gracelynn, 10 ετών, και Gavin, 10 ετών

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Στο μοιραίο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ανώνυμα σημειώματα που φέρεται να έγραψαν και οι δύο γυναίκες. Τα σημειώματα υποστήριζαν ότι η Σάρα ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, όπως και τα παιδιά της, άρα και η επανένωση με τον πατέρα σήμαινε την καταδίκη τους, οπότε και έπρεπε να προστατευτούν.

Εντούτοις, η αστυνομική έρευνα δεν αποκάλυψε κάποια κατηγορία σε βάρος του πατέρα και ο ίδιος αρνείται πως η πρώην σύζυγός του τον είχε κατηγορήσει σχετικά.

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί η στάση του πατέρα ένα μήνα πριν τη μακάβρια ανακάλυψη. Μέχρι και λίγες ώρες πριν τις δολοφονίες, ο Χάρμον επικοινωνούσε με την πρώην σύζυγό του μέσω μηνυμάτων στα social media, ενώ έκανε και βιντεοκλήση διάρκειας περίπου μισής ώρας με τα παιδιά του.

Η Σάρα Μάιερς και τα παιδιά της

Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο τι ακολούθησε την επομένη, όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη Σάρα και δεν την έβρισκε κάπου. Από τότε, μέχρι την κλήση του γείτονα στην αστυνομία, δεν είναι σίγουρο αν ο Χάρμον αναζήτησε τα παιδιά του.

Για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες συνομιλίες με την πρώην του, δεν αναφέρθηκε όμως στο γιατί δεν ανησύχησε, παρότι δεν μπορούσε να την βρει για ένα μήνα.

Η εκδοχή της Σάρα Μάιερς

Επισήμως δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια των δολοφονιών, όπως και οι σχέσεις των δύο πρώην συζύγων. Εντούτοις, μια περιήγηση στα προφίλ τους στα social media, παρέχει μια εικόνα.

Η Σάρα Μάιερς αναρτούσε μόνο δικές της φωτογραφίες μέχρι και το διαζύγιο. Έκτοτε, δημοσίευσε ορισμένες των παιδιών της, ενώ ζητούσε χρήματα για διάφορους εράνους, όπως για την προστασία του περιβάλλοντος.

Φέτος, λίγους μήνες πριν χάσει την επιμέλεια είχε ανακοινώσει στο Facebook, ότι ίδρυσε ΜΚΟ για κακοποιημένα παιδιά και ζητούσε οικονομική ενίσχυση. Τόσο σε αυτή την προσπάθεια, όσο και στις προηγούμενες είτε κυριολεκτικά δεν μάζεψε ούτε σεντ, είτε έλαβε ελάχιστα δολάρια, περίπου 1 με 2.

Σε μία φωτογραφία που ανάρτησε λίγο πριν χάσει την επιμέλεια, έγραψε ένα σχόλιο που ενδεχομένως φωτίζει περισσότερο την υπόθεση, τουλάχιστον από τη δική της οπτική.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση αν μένει ακόμη στη Γιούτα, απάντησε:

Αναλόγως με το ποιον πιστέψει ο δικαστής στις 3 Απριλίου, ενδέχεται να μας στείλουν πίσω.

«Εκπροσωπώ τον εαυτό μου χωρίς δικηγόρο και δεν έχω ιδέα τι να κάνω ή πώς να αξιοποιήσω τους νόμους / ενώ ο Μπρέιντι έχει έναν δικηγόρο που κοστίζει 100.000 δολάρια, ο οποίος πέτυχε αναστολή της ποινής για ενδοοικογενειακή βία μπροστά σε παιδί, ομολογία για κακοποίηση παιδιού και τώρα δεν έχει ποινικό μητρώο, δεν έχει περάσει ούτε μια νύχτα στη φυλακή. Η αναστολή της ποινής σημαίνει ότι ομολογείς την ενοχή σου, σου δίνουν τη συμφωνία αποδοχής ενοχής και, εφόσον δεν σε πιάσουν να κάνεις κάτι παράνομο, το διαγράφουν από το μητρώο σου.

Έβγαλα 7 φορές ασφαλιστικά μέτρα. Μετά από ένα από αυτά, εκείνος στεκόταν στην πόρτα μας και μου έστελνε μηνύματα, ενώ η Χάρπερ είχε το τηλέφωνό μου και είδε τα μηνύματα. Ένα άλλο παραβιάστηκε 27 φορές, ο εισαγγελέας το μείωσε σε μία μόνο κατηγορία, και μετά έγινε άλλη μια συμφωνία. Η Γιούτα είναι πανέμορφη, αλλά οι νόμοι της είναι εντελώς απαράδεκτοι και φρικτοί αν είσαι ο οικονομικά ασθενέστερος σύζυγος».

Η εκδοχή του Μπρέιντι Χάρμον

Ο Μπρέιντι Χάρμον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτούσε φωτογραφίες τόσο δικές του, όσο και των παιδιών του, ακόμη και πριν το διαζύγιο.

Σε μία από τις αναρτήσεις του, συζητούσε με έναν γνωστό του που γνώριζε για το διαζύγιο και εξέφραζε το παράπονό του για το γεγονός ότι δεν μπορούσε ακόμη να δει τα παιδιά του.

Ο Μπρέιντι Χάρμον

Επισήμως, αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του, ενώ μετά τις δολοφονίες των παιδιών του, δημοσιεύει συνεχώς φωτογραφίες τους. Επιπλέον, αρνείται να αποκαλέσει την πρώην σύζυγό του με το όνομά της, ενώ η πιο πρόσφατη διαδικτυακή του δραστηριότητα είναι η αναδημοσίευση ανάρτησης που αναφέρεται σε γυναίκες νάρκισσους.

Πού βρίσκεται η αλήθεια

Ακόμα, κανείς δεν γνωρίζει αν η Μάιερς ήταν θύμα κακοποίησης, όπου διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, θεώρησε λύση να δολοφονήσει τα παιδιά της ή νάρκισσος που ήθελε να εκδικηθεί τον πρώην της.

Η υπόθεση λόγω της φρικτότητάς της προκαλεί αναβρασμό, αλλά και δημιουργεί πολλά ερωτήματα, καθώς είτε ισχύει η εκδοχή της μίας πλευράς, είτε της άλλης, φαίνεται ότι το αμερικανικό κράτος έπρεπε να επέμβει νωρίτερα, όμως δεν έκανε κάτι.