Νέα ανάρτηση έκανε η Μαρία Κανελλοπούλου, έπειτα από τις ανησυχίες που προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Μέσω του προσωπικού της προφίλ στο Facebook, την Τρίτη 08/09, η ηθοποιός θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς όσους επικοινωνούν μαζί της και της στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης. Παράλληλα, εξήγησε πως αυτή την περίοδο δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στις κλήσεις και στα μηνύματα που λαμβάνει.

«Συγγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματά σας… Που δεν απαντώ στις κλήσεις σας… Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημπόρια… Και πάλι ευχαριστώ…», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Κανελλοπούλου.

Η ανάρτηση που είχε προκαλέσει ανησυχία

Η ανησυχία για την ηθοποιό είχε αρχίσει λίγες ημέρες νωρίτερα. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, είχε δημοσιεύσει στο Facebook τη φράση «δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο», χωρίς να αναφερθεί τότε στο τι ακριβώς αντιμετώπιζε.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συγκεκριμένη ανάρτηση, ο Βαγγέλης Γέττος, μουσικός και πρώην μαθητής της Κανελλοπούλου, παρενέβη δημόσια προκειμένου να δώσει μια εικόνα για την κατάστασή της. Ξεκαθάρισε ότι η ηθοποιός περνά μια δύσκολη δοκιμασία, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», είχε γράψει.