Για πρώτη φορά μετά την κήρυξη κακοδικίας στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, ο συνήγορός της, Κέβιν Ρέντινγκτον, μίλησε δημόσια για την υπόθεση, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απευθύνει έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο απονομής χάρης στην πελάτισσά του.

«Θα ήθελα να πω ότι ίσως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί για αυτή την υπόθεση… Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να εξετάσετε την περίπτωση αυτής της νεαρής γυναίκας. Τι άνθρωπος είναι, τι έχει περάσει, και να εξετάσετε το ενδεχόμενο απονομής χάρης», δήλωσε ο Ρέντινγκτον στην εκπομπή «Good Morning America».

Lindsay Clancy's lawyer Kevin Reddington with a message to Trump, pic.twitter.com/N8WF3xNEOL



"Mr. President, I would hope that you would consider this young lady, the type of person she is, what she's been through, and consider a pardon."



Except… The President cannot pardon… — Defiant L’s (@DefiantLs) September 8, 2026

Το αίτημά του, ωστόσο, παρουσιάζει ένα βασικό νομικό εμπόδιο: ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τη δυνατότητα να απονέμει χάρη μόνο για ομοσπονδιακά αδικήματα και όχι για κατηγορίες που έχουν ασκηθεί βάσει της νομοθεσίας μιας Πολιτείας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υπενθύμισε ακριβώς αυτό, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του δικηγόρου.

Ο Τραμπ είχε τοποθετηθεί την Παρασκευή για την υπόθεση, αναφέροντας ότι παρακολουθούσε τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη.

🚨 BREAKING: Kevin Reddington is asking President Trump to consider pardoning Lindsay Clancy — just days after Trump said this about her:



“She did a horrible, horrible thing. Can’t be worse.”



Trump added that “there will be a price” and said it could mean “a mental institution,… pic.twitter.com/0ThMuyrKaC — Lindsay 🇺🇸 (@TheLinzerShow) September 8, 2026

Το 11-1 και η εκτίμηση του συνηγόρου για τον «μοναχικό» ένορκο

Η Κλάνσι κατηγορείται για τον θάνατο των τριών παιδιών της, της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του μόλις οκτώ μηνών Κάλαν, στο σπίτι της οικογένειας στη Μασαχουσέτη τον Ιανουάριο του 2023. Στη συνέχεια πήδηξε από το παράθυρο του υπνοδωματίου της σε απόπειρα αυτοκτονίας, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη.

Η βασική γραμμή της υπεράσπισης στη διάρκεια της δίκης ήταν ότι η Κλάνσι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και ότι ακουστικές ψευδαισθήσεις την ώθησαν να σκοτώσει τα παιδιά της. Η εισαγγελία, αντίθετα, υποστήριξε ότι γνώριζε τι έκανε και ότι είχε σχεδιάσει εκ των προτέρων τις δολοφονίες.

Έπειτα από περίπου 38 ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση και το δικαστήριο κήρυξε κακοδικία.

Ο Ρέντινγκτον δήλωσε ότι πιστεύει πως η ψηφοφορία μεταξύ των ενόρκων ήταν 11-1 υπέρ της απαλλαγής λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης, με έναν μόνο ένορκο να επιμένει στην καταδίκη. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν συνέβη πράγματι αυτό, καθώς δεν έχει συνομιλήσει με τους ενόρκους.

«Συνέτριψα την εισαγγελία» – Τι είπε για την επίμαχη δήλωσή του

Ο δικηγόρος ρωτήθηκε και για τη δήλωση που έκανε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας την Παρασκευή, όταν υποστήριξε ότι «συνέτριψε την εισαγγελία μέσα στο δικαστήριο».

«Ήταν κομπασμός», παραδέχθηκε, αποδίδοντας τη φράση στην ένταση και στα συναισθήματα που ακολούθησαν μια δίκη έξι έως επτά εβδομάδων.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν μετανιώνει για όσα είπε και εξακολουθεί να θεωρεί ιδιαίτερα ισχυρή την υπόθεση που παρουσίασε η υπεράσπιση.

Παρότι εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά το αδιέξοδο των ενόρκων, αναγνώρισε ότι οποιοσδήποτε ένορκος έχει δικαίωμα να επιμένει στη θέση του. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο διαφωνών ένορκος δεν εφάρμοζε σωστά τον νόμο.

Στο τραπέζι νέα δίκη ή συμφωνία με την εισαγγελία

Οι αρχές της Μασαχουσέτης καλούνται πλέον να αποφασίσουν εάν θα οδηγήσουν ξανά την Κλάνσι σε δίκη ή εάν θα επιδιώξουν συμφωνία με την υπεράσπιση.

Ο Ρέντινγκτον εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να καταλήξει σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα Τίμοθι Κρουζ, υποστηρίζοντας ότι, μετά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη τόσο από την κατηγορούσα αρχή όσο και από την υπεράσπιση, υπάρχει περιθώριο επανεξέτασης της υπόθεσης.

Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Κλάνσι, χαρακτηρίζοντάς την «έξυπνη», «εργατική» και «απίστευτο άνθρωπο». Όπως είπε, έχει αναπτύξει πολύ ισχυρό δεσμό μαζί της και στο παρελθόν την έχει παρομοιάσει με κόρη του.

Ο πρώην σύζυγος της Κλάνσι απαντά στις θεωρίες του διαδικτύου

Την ίδια ημέρα τοποθετήθηκαν δημόσια και οι δικηγόροι του Πάτρικ Κλάνσι, πρώην συζύγου της Λίντσεϊ και πατέρα των τριών παιδιών. Κατήγγειλαν διαδικτυακούς ερευνητές και δημιουργούς περιεχομένου true crime για θεωρίες που εμφανίζουν τον ίδιο ως υπεύθυνο για τους θανάτους.

Οι δικηγόροι του έκαναν λόγο για «εκστρατεία παραπληροφόρησης», καταγγέλλοντας τη διάδοση ισχυρισμών που, όπως υποστηρίζουν, είναι απολύτως ψευδείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν προκαλέσει πραγματικές απειλές για τη φήμη, την επαγγελματική δραστηριότητα ακόμη και τη ζωή του Πάτρικ Κλάνσι. Προειδοποίησαν μάλιστα ότι θα εξεταστεί κάθε διαθέσιμο μέσο για την απόδοση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων νομικών ενεργειών, ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρχές.

Όπως τόνισαν, στόχος του Πάτρικ είναι να μπορέσει να επικεντρωθεί ξανά στη διατήρηση της μνήμης των Κόρα, Ντόσον και Κάλαν και στην υποστήριξη γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας κατά την περιγεννητική περίοδο.