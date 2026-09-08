Ως μια ουσιαστική «οικονομική ανάσα» για τις Κυκλάδες και ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα περιγράφει τις πρόσφατες πρωθυπουργικές εξαγγελίες ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.



Με δημόσια ανάρτησή του, ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε τη βαρύνουσα σημασία των νέων οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εστιάζουν άμεσα στην έμπρακτη ενίσχυση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών, προσφέροντας παράλληλα μια ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία στοχεύει στην ελάφρυνση των τοπικών κοινωνιών και στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της πολιτείας στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο κ. Βρούτσης χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ως μια σημαντική οικονομική παρέμβαση για τη νησιωτική Ελλάδα, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση των κριτηρίων για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας σε μικρούς οικισμούς, μέτρο που εντάσσει πλέον επτά νέες περιοχές των Κυκλάδων.



Παράλληλα, αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στις παρεμβάσεις υπέρ αγροτών, αλιέων, τρίτεκνων και συνταξιούχων, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Συνεχίζουμε μαζί με ευθύνη, συνέπεια και σχέδιο για τις Κυκλάδες μας», σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τη στήριξη των νησιωτικών περιοχών.

Η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, έχει ως εξής:

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Μια ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΑ για τις Κυκλάδες, όλους τους νησιώτες και την Ελλάδα



Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ αποτελούν:

Έμπρακτη στήριξη στη νησιωτική Ελλάδα και σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια.

Οικονομική ανάσα για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Δικαιοσύνη και ουσιαστική στήριξη για τους κατοίκους των μικρών νησιωτικών και απομονωμένων περιοχών.

Ανάπτυξη στο ΑΕΠ σταθερά 2% κάθε έτος μέχρι το 2030 διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης

Μα πάνω από όλα επιβεβαιώνουν την νοικοκυρεμένη, αποτελεσματική και πετυχημένη οικονομική διαχείριση της χώρας καθώς αποπνέουν σιγουριά σταθερότητα και εμπιστοσύνη!

Οικονομικές παροχές στην κοινωνία από το πλεόνασμα αυτής της πετυχημένης οικονομικής πολιτικής και μέχρι το ύψος που μπορούμε και επιτρέπει η οικονομία και οι δημοσιονομικοί κανόνες χωρίς να βάλουμε την πατρίδα σε κίνδυνο ή περιπέτειες!!!!

Αξιοπιστία

Υπευθυνότητα

Σιγουριά

Νοικοκύρεμα

Σταθερότητα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ:

Διεύρυνση των πληθυσμιακών κριτηρίων για την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ της κύριας κατοικίας σε οικισμούς και χωριά, από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους από 1/1/2027

Εντάσσονται πλέον επτά νέες περιοχές των Κυκλάδων.

ΑΝΔΡΟΣ – ΧΩΡΑ

ΝΑΞΟΣ – ΦΙΛΟΤΙ

ΙΟΣ

ΣΥΡΟΣ -ΒΑΡΗ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ -ΜΕΣΑΡΙΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ -ΕΜΠΟΡΕΙΟ

ΜΥΚΟΝΟΣ -ΑΝΩ ΜΕΡΑ

Η θέσπιση αυτού του μέτρου ξεκίνησε από πέρυσι όπου είχε συμπεριλάβει οικισμούς μέχρι 1500 κατοίκους.

Ουσιαστικά μετά και την φετινή διεύρυνση όλα τα χωριά στον Νομό μας και τα μικρά νησιά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ της πρώτης κατοικίας!

Μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς.

Μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή στους τρίτεκνους για εισόδημα μεχρι 20.000€

Μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου, για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, από 300 σε 400 ευρώ καθαρά, καθώς και διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, από τον Νοέμβριο του 2026.

Επίσης και για συνταξιούχους από 61 έως 65 ετών που έπαιρναν το επίδομα των 300€ αυξάνεται σε 400€.



Συνολικά θα το λαμβάνουν 2,2 εκ συνταξιούχοι.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στις επιχειρήσεις ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια.

Εφαρμογή από 2027 ( φορολ περίοδος 2026 )

Μόνιμη Αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ ( νόμος Βρούτση ν4670/2020 ) χωρίς συμψηφισμό προσωπικής διαφοράς.

Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500€ στους δημόσιους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027

Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και τα πολύ σημαντικά οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν πέρυσι στην ΔΕΘ και υλοποιήθηκαν όλα!!!!

Συνολικά από το 2019 έως την άνοιξη του 2027 έχουν μειωθεί 91 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ εκ των οποίων οι 25 είναι έμμεσοι φόροι . Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 10δις€ !



Είμαι υπερήφανος που, ως μέλος της Κυβέρνησης, συμμετέχω και συμβάλλω σε αυτή την επιτυχημένη οικονομική πολιτική που συμβάλλει στην σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας μας και παρέχει ανακούφιση, βελτίωση της ζωής τους και προοπτική για τους συμπολίτες μας αλλά και σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.



Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης για την έμπρακτη στήριξη των νησιών μας.



Συνεχίζουμε μαζί με ευθύνη, συνέπεια και σχέδιο για τις Κυκλάδες μας!»