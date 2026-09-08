Ένα εντυπωσιακό και ιδιαίτερα μεγάλο φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στα ανοικτά της Pensacola Beach στη Φλόριντα, όταν ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου.

Ο τεράστιος υδροστρόβιλος έγινε ορατός από την ακτή περίπου στις 07:20 τοπική ώρα, ανατολικά της περιοχής Portofino. Εικόνες και βίντεο κατέγραψαν τη χαρακτηριστική στήλη να εκτείνεται από τη βάση των νεφών μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας.

Impressive waterspout this morning at Pensacola Beach… video from Julie Senter pic.twitter.com/ZLn63TFELh — James Spann (@spann) September 7, 2026

Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) είχε εκδώσει ειδική θαλάσσια προειδοποίηση για τα παράκτια ύδατα της περιοχής, καθώς ισχυρή καταιγίδα δημιουργούσε συνθήκες ευνοϊκές για την εμφάνιση υδροστρόβιλων. Αρχικά το φαινόμενο είχε εντοπιστεί μέσω ραντάρ, ενώ λίγο αργότερα η παρουσία υδροστρόβιλου νότια του Gulf Breeze επιβεβαιώθηκε και από κάμερες παραλιών.

Σύμφωνα με τη NWS, η καταιγίδα κινούνταν προς τα δυτικά, ενώ στην περιοχή υπήρχε κίνδυνος για ριπές ανέμου τουλάχιστον 34 κόμβων. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι τέτοια φαινόμενα μπορούν να ανατρέψουν σκάφη και να προκαλέσουν απότομη επιδείνωση της κατάστασης της θάλασσας, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για μικρά πλεούμενα.

Μέχρι στιγμής, στις επίσημες ανακοινώσεις που εντοπίστηκαν δεν αναφέρονται τραυματισμοί ή ζημιές από τον συγκεκριμένο υδροστρόβιλο.