Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τη ΛΑΣΚ Λίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League και έχει ήδη εξασφαλίσει περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, η Ένωση είχε ως πρώτο -χρονικά- μεγάλο στόχο της φετινής την είσοδο στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και τα κατάφερε αποκλείοντας τη Λέφσκι Σόφιας.

Έτσι, με την είσοδο στη League Phase εξασφάλισε αυτομάτως 23.256.900 ευρώ και το ποσό δεν άργησε να μεγαλώσει καθώς ήρθε η νίκη επί της ΛΑΣΚ Λίντσερ στην πρεμιέρα με τη γκολάρα του Ραζβάν Μαρίν με υπέροχη εκτέλεση φάουλ.

Το μπόνους της UEFA για κάθε νίκη είναι 2,1 εκατ. ευρώ, επομένως η ΑΕΚ έχει ήδη εξασφαλίσει 25.257.900 ευρώ και έχει αλλά επτά παιχνίδια μπροστά της.