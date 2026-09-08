Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-1 την Ίντερ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, την ίδια ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι περνούσε με 2-0 από την έδρα της Πόρτο, η Ντόρτμουντ επικρατούσε της Βιγιαρεάλ με 3-2 και η Μπέτις της Λιλ, εκτός έδρας, με το ίδιο σκορ.

Το ντέρμπι της ημέρας έγινε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, όπου η Ίντερ μπήκε καλύτερα και απείλησε με Τουράμ και Λαουτάρο, η Ρεάλ όμως ήταν αυτή που σκόραρε στο 17′ με τον Εμπαπέ έπειτα από λάθος της άμυνας. Οι Ιταλοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, στο 23′ όμως ήρθε ακόμη ένα λάθος, από τον Μαρτίνεθ αυτή τη φορά, για να γίνει το 2-0 από τον Βαλβέρδε.

Στο 36′ οι «νερατζούρι» είχαν δοκάρι σε προσπάθεια του Τζόουνς, στο 45′ είχαν δοκάρι και οι Μαδριλένοι με τον Ντίαθ, με την Ίντερ να μειώνει τελικά στο 77′ σε 2-1 με τον Κάρλος Αουγκούστο μετά το γύρισμα του Λαουτάρο και τη Ρεάλ να κρατάει το σκορ και να παίρνει τη νίκη.

Τρίποντα για Σίτι, Ντόρτμουντ, Μπέτις

Στα άλλα παιχνίδια, η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετώπισε εκτός έδρας την Πόρτο και επικράτησε με 2-0 με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 47′ και σφράγισε το τρίποντο στις καθυστερήσεις με το δεύτερό του γκολ.

Στο Ντόρτμουντ, η Μπορούσια που τρόμαξε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, άνοιξε το σκορ κόντρα στη Βιγιαρεάλ με γκολ αυτογκόλ του Βέιγκα στο 53′. Στο 66′ ο Μουρίνιο έκανε το 1-1 για τους Ισπανούς, στο 80′ όμως ο Γκιρασί έγραψε το 2-1 για τη Ντόρτμουντ, για να ακολουθήσει στο 85′ το 3-1 από τον ίδιο παίκτη, αυτή τη φορά με πέναλτι. Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στο 93′ από αυτογκόλ του… ασταμάτητου Γκιρασί.

Τέλος, στο Λιλ – Μπέτις οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 12′ με τον Ουέντα, στο 33′ όμως ο Μπαρτρά έκανε το 1-1, για να ακολουθήσει στο 36′ το 2-1 από τον Άλεξ Σάντρο. Οι Ισπανοί ισοφάρισαν σε 2-2 στο 49′ ξανά με τον Μπαρτρά και στο 54′ έκαναν το 2-3 με τον Πάροτ και πήραν τη νίκη.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (8/9)

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λίντσερ 1-0

Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ – Μπέτις 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1