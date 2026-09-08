Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε φαρμακείο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος, όταν ηλικιωμένη οδηγός, αφού κινήθηκε στην οδό Τσίρκα, έστριψε προς τη λεωφόρο και επιχείρησε να σταθμεύσει μπροστά από το φαρμακείο.

Κατά την προσπάθεια στάθμευσης, σύμφωνα με το marathonpress η οδηγός φέρεται να πήρε ανοιχτά τη στροφή και, την ώρα που ανέβαινε στη ράμπα του καταστήματος, αντί να πατήσει φρένο πάτησε γκάζι.

Το όχημα επιτάχυνε απότομα και έπεσε πάνω στη βιτρίνα του φαρμακείου, διαλύοντας την τζαμαρία και καταλήγοντας στο εσωτερικό του καταστήματος, πάνω στα πλαϊνά ράφια.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές τόσο στη βιτρίνα όσο και στο εσωτερικό του φαρμακείου, με τις εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν την ένταση της πρόσκρουσης.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Παρά την ιδιαίτερα σφοδρή είσοδο του αυτοκινήτου στο κατάστημα, το περιστατικό δεν είχε τραγική κατάληξη.

Την ώρα που το όχημα έπεσε πάνω στο φαρμακείο βρίσκονταν μέσα δύο εργαζόμενες και ένα παιδί, ενώ μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν αποχωρήσει τρεις πελάτες.

Έτσι, παρά τις μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, με το περιστατικό να περιορίζεται στις υλικές καταστροφές.