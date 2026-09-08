Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star βρίσκεται ξανά η Μάρα Ζαχαρέα, ξεκινώντας ακόμη μία τηλεοπτική χρονιά στο τιμόνι της ενημέρωσης του σταθμού.

Λίγο μετά την επιστροφή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η δημοσιογράφος συμμετείχε σε ένα σύντομο Q&A για την κάμερα του Star και αποκάλυψε πώς βίωσε τη μετάβαση από τις καλοκαιρινές διακοπές στους απαιτητικούς ρυθμούς της δουλειάς. Παράλληλα, μίλησε για τις επιθυμίες της ενόψει της νέας σεζόν και για τις συνήθειες που θα ήθελε να διαφοροποιήσει.

Όταν ρωτήθηκε «Πόσο δύσκολη ήταν η επιστροφή μετά τις διακοπές;», δεν έκρυψε ότι αυτή τη φορά δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να επανέλθει στους καθημερινούς ρυθμούς: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, θα πω έως χάλια. Δεν το περίμενα καθόλου. Περίμενα να προσαρμοστώ πιο εύκολα, αλλά μου φάνηκε πολύ βαρύ φέτος».

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές της πίσω στο γραφείο, αποκάλυψε με χιούμορ τι έκανε μόλις έφτασε στον χώρο εργασίας της: «Να ακουμπήσω την τσάντα, να ακουμπήσω την άλλη τσάντα που έχω με τα ταπεράκια και να κοιτάξω λίγο γύρω μου και να πω “πω πω, τώρα εδώ πέρα θα βγάλουμε μια ολόκληρη χρονιά”».

Η επιθυμία της για τη φετινή ειδησεογραφία

Μιλώντας για όσα θα ήθελε να φέρει η νέα τηλεοπτική περίοδος, η παρουσιάστρια έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ψυχολογική επιβάρυνση που μπορεί να προκαλέσει η καθημερινή διαχείριση δύσκολων ειδήσεων. Ειδικά οι τραγικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται παιδιά, όπως εξήγησε, είναι εκείνες που την επηρεάζουν περισσότερο.

«Να έχω μια σχετική ηρεμία, να μην εκνευρίζομαι πολύ, να κυλήσει η δουλειά ομαλά, να μην έχουμε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και κυρίως να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις που αφορούν μικρά παιδιά, γιατί αυτό πάρα πολύ πια με στενοχωρεί, με βαραίνει τρομερά ψυχολογικά».

Η ίδια σκοπεύει παράλληλα να αντιμετωπίσει διαφορετικά ορισμένες καταστάσεις στην καθημερινότητά της, προσπαθώντας να μη σπαταλά χρόνο και ενέργεια σε ζητήματα μικρής σημασίας.

«Ναι, ότι δεν θα ασχολούμαι με πολύ μικρές λεπτομέρειες που μερικές φορές παρασύρομαι και δίνω σημασία σε πράγματα που στο τέλος της ημέρας αποδεικνύονται κάπως ανούσια».

Τι θα ήθελε να κρατήσει από το καλοκαίρι

Από τις ημέρες των διακοπών υπάρχει και μία συνήθεια που θα ήθελε ιδανικά να μεταφέρει στους επόμενους μήνες. Πρόκειται για το κολύμπι στη θάλασσα, αν και η ίδια παραδέχεται ότι μάλλον δεν θα καταφέρει να τηρήσει τον συγκεκριμένο στόχο όταν αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.

«Να συνεχίσω να πηγαίνω στη θάλασσα να κολυμπάω. Δεν θα το κάνω. Θα αρχίσω να κρυώνω πολύ σύντομα, αλλά σαν στόχος, αν μπορούσα, θα μου άρεσε».