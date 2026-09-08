Ένας άνδρας από τη Τζόρτζια πίστευε ότι ήταν αρραβωνιασμένος με μια γυναίκα που εργαζόταν ως αναπληρώτρια σερίφης στη Φλόριντα. Όμως ένα τηλεφώνημα αποκάλυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα: πίσω από την ταυτότητα της «Hailey Morello» φέρεται να κρυβόταν ένας 25χρονος άνδρας από τη Νότια Καρολίνα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του People.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικός της Athens-Clarke County ζήτησε από το θύμα να τηλεφωνήσει στην αρραβωνιαστικιά του, την οποία γνώριζε ως «Hailey Morello». Μόλις ο άνδρας έκανε την κλήση, το κινητό του 25χρονου Caleb Jonquay Mills φέρεται να άρχισε να χτυπά.

Στην οθόνη του τηλεφώνου του Mills εμφανίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, η φωτογραφία του θύματος, αποθηκευμένη με το όνομα επαφής «hubbs». Τότε οι αστυνομικοί του αποκάλυψαν ότι, σύμφωνα με την έρευνα, ο Mills ήταν το άτομο που παρουσιαζόταν διαδικτυακά ως η υποτιθέμενη αρραβωνιαστικιά του. Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, έμεινε «σε κατάσταση σοκ».

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Mills χρησιμοποίησε φωτογραφίες μιας πραγματικής γυναίκας, η οποία υπηρετεί ως αναπληρώτρια σερίφης στη Φλόριντα, και δημιούργησε με αυτές την ψεύτικη ταυτότητα της «Hailey Morello». Φέρεται επίσης να διατηρούσε πλαστά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να χρησιμοποιούσε τεχνολογία αλλοίωσης φωνής, ώστε στις τηλεφωνικές συνομιλίες να ακούγεται σαν γυναίκα.

Το θύμα δεν είχε συναντήσει ποτέ από κοντά τη γυναίκα με την οποία πίστευε ότι είχε σχέση. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, της είχε στείλει χρήματα και της είχε επιτρέψει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Οι δύο άνδρες φέρεται μάλιστα να αντάλλασσαν οχήματα στο πλαίσιο της απάτης.

Η οικογένεια του άνδρα είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και προσπαθούσε να τον πείσει ότι ήταν θύμα διαδικτυακής εξαπάτησης. Οι συγγενείς έκαναν τη δική τους έρευνα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τη συγκεκριμένη διαδικτυακή ταυτότητα βρισκόταν ο Mills.

Man tricked into engagement with non-existent woman, hands over car and cash to the male 'catfish' after falling victim to AI and voice changers: Police https://t.co/SY9RYcQ72v — Law & Crime (@lawcrimenews) September 6, 2026

Στις 11 Ιουλίου, αστυνομικοί κλήθηκαν στο διαμέρισμα του άνδρα λόγω οικογενειακής διαμάχης. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η υποτιθέμενη αρραβωνιαστικιά συμμετείχε στη συζήτηση μέσω ανοιχτής ακρόασης και παρουσιάστηκε ως αξιωματικός των Αρχών. Την επόμενη ημέρα, κάποιος που φέρεται να προσποιήθηκε το θύμα τηλεφώνησε στην αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι η οικογένειά του τον παρενοχλούσε. Ο ίδιος άνθρωπος διαμαρτυρήθηκε και για τον τρόπο με τον οποίο ένας αστυνομικός είχε συμπεριφερθεί στην υποτιθέμενη αρραβωνιαστικιά. Τέσσερις ημέρες αργότερα έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα για να ζητηθεί ενημέρωση σχετικά με το τι είχε κάνει η αστυνομία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο Mills αυτός που τηλεφωνούσε παριστάνοντας το θύμα. Ένας αστυνομικός άρχισε να υποψιάζεται την απάτη επειδή οι κλήσεις προέρχονταν από αριθμό με κωδικό περιοχής της Νότιας Καρολίνας και όχι από τον αριθμό που είχε καταχωρημένο η αστυνομία για το θύμα.

Στις 20 Ιουλίου, αστυνομικός πήγε στο διαμέρισμα και είδε το αυτοκίνητο του άνδρα να φτάνει. Όταν ο οδηγός κατέβηκε, τον αναγνώρισε ως τον Mills. Εκείνος φέρεται να συστήθηκε ως «Alex Morello» και υποστήριξε ότι ο Caleb Mills ήταν αδελφός του. Ο αστυνομικός ρώτησε αργότερα το θύμα ποιος είχε το αυτοκίνητό του. Εκείνος απάντησε ότι το είχε η αρραβωνιαστικιά του. Τότε του ζήτησε να την καλέσει, με αποτέλεσμα το κινητό του Mills να χτυπήσει και να αποκαλυφθεί η σύνδεση.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ο Mills να είχε παραμείνει κρυφά μέσα στο διαμέρισμα του άνδρα όσο εκείνος βρισκόταν στη δουλειά.

Ο Mills συνελήφθη στις 20 Ιουλίου για απάτη ταυτότητας και άλλες κατηγορίες.

Σε ανακοίνωσή της στις 3 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία ανέφερε ότι οι ντετέκτιβ έχουν εντοπίσει και άλλα πιθανά θύματα σε διαφορετικές πολιτείες. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Mills φέρεται να χρησιμοποιούσε φωτογραφίες γυναικών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημιουργεί πλαστές ταυτότητες και να αναπτύσσει διαδικτυακές σχέσεις.

Η αστυνομία προειδοποίησε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ένα άτομο που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ από κοντά αρχίζει να ζητά χρήματα, δώρα ή άλλα αντικείμενα, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης κάνει τέτοιου είδους απάτες ολοένα πιο εξελιγμένες.