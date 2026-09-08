Ένα πειραματικό φάρμακο που αναπτύσσεται για σοβαρή πνευμονοπάθεια έδωσε ένα απρόσμενο εύρημα: ορισμένοι δείκτες στο αίμα ασθενών μεταβλήθηκαν με τρόπο που αντιστοιχεί σε μικρότερη βιολογική ηλικία.



Πρόκειται για το rentosertib, της εταιρείας Insilico Medicine. Ανακαλύφθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και μελετάται για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, μια ασθένεια που προκαλεί ουλές στον πνευμονικό ιστό και δυσκολεύει την αναπνοή.



Σε μικρή, διερευνητική ανάλυση, οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο παρουσίασαν αλλαγές στις πρωτεΐνες του αίματός τους. Σύμφωνα με το Fox News, όταν οι ερευνητές εξέτασαν αυτές τις αλλαγές με εργαλεία εκτίμησης της βιολογικής ηλικίας, οι μετρήσεις αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο σε ηλικία μικρότερη κατά τρία έως τέσσερα χρόνια.



Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς έγιναν πραγματικά νεότεροι κατά τέσσερα χρόνια. Τα λεγόμενα «ρολόγια γήρανσης» χρησιμοποιούν βιολογικούς δείκτες για να εκτιμήσουν την κατάσταση του οργανισμού. Μια μεταβολή στις ενδείξεις τους δεν αποδεικνύει από μόνη της αναστροφή της γήρανσης ή αύξηση του προσδόκιμου ζωής.



Ο Άλεξ Ζαβορόνκοφ, ιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Insilico Medicine και πρώτος συγγραφέας της μελέτης, περιέγραψε το αποτέλεσμα ως ένα ενθαρρυντικό, πρόσθετο εύρημα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη ποια είναι η πρακτική σημασία του.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έξι διαφορετικά εργαλεία εκτίμησης της γήρανσης κατέγραψαν την ίδια γενική τάση: οι ασθενείς που έλαβαν rentosertib εμφάνισαν μικρότερη εκτιμώμενη βιολογική ηλικία σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο.



Οι ερευνητές συνέκριναν επίσης τα ευρήματα με δεδομένα περισσότερων από 55.000 ανθρώπων από τη βρετανική βάση UK Biobank. Διαπίστωσαν ότι αρκετές πρωτεΐνες μεταβλήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που συνήθως παρατηρείται με την αύξηση της ηλικίας.



Η ανάλυση, όμως, είχε σημαντικούς περιορισμούς. Αφορούσε μόλις 42 ασθενείς και διάστημα παρακολούθησης 12 εβδομάδων. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες έπασχαν από ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, η οποία μπορεί να επηρεάζει τις ίδιες πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας.



Επομένως, οι αλλαγές ενδέχεται να συνδέονται με βελτίωση της πνευμονοπάθειας και όχι με γενικότερη επιβράδυνση της γήρανσης. Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν τεκμηριώνουν χρήση του φαρμάκου ως αντιγηραντικής θεραπείας.



Στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται περιλαμβάνονται ήπια διάρροια, μείωση των επιπέδων καλίου στο αίμα και παροδική αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Η εταιρεία χαρακτηρίζει το προφίλ ασφάλειας διαχειρίσιμο, αλλά η αξιολόγηση συνεχίζεται.



Σύμφωνα με την Insilico Medicine, το rentosertib έχει περάσει σε κλινική δοκιμή φάσης 3 στην Κίνα, διάρκειας ενός έτους, με περισσότερους από 300 ασθενείς. Για να διαπιστωθεί αν επηρεάζει πράγματι τη γήρανση, θα χρειαστούν μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες, καθώς και έρευνα σε ανθρώπους χωρίς τη συγκεκριμένη πνευμονοπάθεια.