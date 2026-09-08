Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν απόψε στα Τίρανα, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αλβανική αστυνομία κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατά του μεγάλου τουριστικού έργου που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Βουλής και επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, την ώρα που αποχωρούσαν οι βουλευτές. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις.

Ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα οχήματα των βουλευτών, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις δημιούργησαν διάδρομο ασφαλείας για την αποχώρησή τους.

LIVE🚨Tensions flare as the first parliamentary session begins in Albania. Protesters gathered in front of the Parliament building, confronting lawmakers on their way in.

​Calling them thieves to their faces, citizens demanded their immediate resignation along with PM Rama’s gov. https://t.co/Vxz2ZHWmbc pic.twitter.com/KBU8bVqZBn — Tirana Report (@Tirana_Report) September 8, 2026

Ο ακριβής αριθμός των προσαγωγών δεν έχει γίνει γνωστός από τις αρχές, ωστόσο διαδηλωτές υποστήριξαν ότι περίπου 20 άτομα συνελήφθησαν. Μετά τα επεισόδια, μέρος των συγκεντρωμένων κατευθύνθηκε προς αστυνομικό τμήμα ζητώντας την απελευθέρωση των πολιτών που είχαν προσαχθεί.

101 ημέρες κινητοποιήσεων κατά του έργου

Η σημερινή διαμαρτυρία ήταν η 101η ημέρα κινητοποιήσεων στην αλβανική πρωτεύουσα κατά του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης που προωθείται από την οικογένεια Τραμπ.

Οι διαδηλωτές ζητούν την ακύρωση του έργου αλλά και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ευνοεί μεγάλους επενδυτές εις βάρος του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

#Day100 Albanian citizens encircled the Prime Minister's building—a symbol that the people in the streets are now the only check on PM Rama's power.

​With the government & the main opposition (DP) destroying every public institution, the system of checks & balances has collapsed. https://t.co/1kqOlEnjdu pic.twitter.com/ComgYN7gNn — Tirana Report (@Tirana_Report) September 7, 2026

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν άρχισαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες σε προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στις ακτές της Αδριατικής.

Οι συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις κρατούν αλβανικές σημαίες, ενώ το σύμβολο του κινήματος είναι τα ροζ χάρτινα φλαμίνγκο, με τα οποία καταγγέλλουν την εμπορευματοποίηση προστατευόμενων περιοχών.

Στο επίκεντρο ο νόμος για τις προστατευόμενες περιοχές

Οι αντίπαλοι του έργου υποστηρίζουν ότι η νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές δημιουργεί «παράθυρα» για μεγάλες επενδύσεις και ζητούν την κατάργησή της.

Protests in Albania press on despite police crackdowns. Several students are now facing criminal prosecution, but citizens have responded by blocking Tirana’s main boulevard.

​They refuse to back down: Cancel the Kushner deal and clear out the corrupt Rama-Berisha establishment🦩 https://t.co/WBvN3iMAWJ pic.twitter.com/jLbb1FAD8k — Tirana Report (@Tirana_Report) September 8, 2026

Η κυβέρνηση Ράμα, από την πλευρά της, παρουσιάζει τα μεγάλα τουριστικά έργα ως μοχλό ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης της οικονομίας της χώρας.

Η αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο σχέδιο έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και πολιτικές συγκρούσεις στην Αλβανία, με την εμπλοκή και του ονόματος της οικογένειας Τραμπ να δίνει διεθνή διάσταση στην υπόθεση.