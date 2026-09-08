Τίτλοι τέλους φαίνεται πως έπεσαν στη σχέση του Γιάννη Λύρα και της Παναγιώτας Δρασιούδη, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον γάμο που πραγματοποίησαν στο Μπαλί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», οι δυο τους οδηγήθηκαν στην απόφαση να χωρίσουν έπειτα από συζητήσεις, με το διαζύγιο να γίνεται σε ήρεμο και συναινετικό κλίμα.

Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός και η δικηγόρος είχαν ήδη αποκτήσει ένα παιδί αρκετά χρόνια πριν παντρευτούν. Το 2018 γεννήθηκε η κόρη τους, Λευκοθέα, η οποία παραμένει το σημαντικότερο κοινό σημείο στη ζωή τους. Παρά το τέλος του γάμου τους, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές, με βασικό τους μέλημα την ανατροφή και την ευημερία της κόρης τους.

«Πάνω απ’ όλα για εμάς είναι το παιδί μας. Έχουμε πολιτισμένες σχέσεις και προσπαθούμε να κρατάμε μια όμορφη και ήρεμη επικοινωνία, πάντα με γνώμονα εκείνη. Θέλουμε να μεγαλώσει με αγάπη, ασφάλεια και χωρίς να επηρεάζεται από τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των μεγάλων. Η σχέση μας μπορεί να έχει αλλάξει, όμως η ευθύνη και η αγάπη μας για το παιδί μας θα είναι πάντα πάνω απ’ όλα. Θέλουμε να είμαστε καλοί γονείς και να της προσφέρουμε ένα όμορφο και ήρεμο περιβάλλον. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς», δήλωσε ο Γιάννης Λύρας στην εφημερίδα «Espresso».

Η απόφαση να χωρίσουν ήρθε τον περασμένο Δεκέμβριο, με τα φετινά Χριστούγεννα να είναι τα πρώτα που πέρασαν χωριστά.