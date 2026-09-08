Ο Νίκος Ευαγγελάτος βρέθηκε στην OPAP Arena μαζί με τον 27χρονο γιο του, Νικόλα Ευαγγελάτο, για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Η βραδιά εξελίχθηκε ιδανικά για την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία επικράτησε με 5-0 του Άρη. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον γιο του στις εξέδρες, όπου παρακολούθησαν την εξέλιξη της αναμέτρησης και πανηγύρισαν τα γκολ της ΑΕΚ.

Αυτό που ξεχώρισε στην εμφάνιση του Νικόλα ήταν η αλλαγή στην εικόνα του. Ο 27χρονος επέλεξε ένα αρκετά πιο κοντό κούρεμα σε σχέση με εκείνο που είχε τους προηγούμενους μήνες, όταν βρισκόταν στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Από τις καλοκαιρινές διακοπές πίσω στην Αθήνα

Η οικογένεια Ευαγγελάτου πέρασε μέρος του καλοκαιριού μαζί, με τον Νίκο Ευαγγελάτο, την Τατιάνα Στεφανίδου και τον γιο τους να πραγματοποιούν εξορμήσεις και διακοπές με σκάφος.

Ο Νικόλας, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, επέστρεψε στην Αθήνα για ένα διάστημα και πέρασε χρόνο με τους γονείς του. Η κοινή τους παρουσία στην OPAP Arena ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τα 27α γενέθλιά του.

Τα 27α γενέθλια του Νικόλα εν πλω

Στις 11 Αυγούστου ο Νικόλας Ευαγγελάτος έκλεισε τα 27 του χρόνια και φέτος είχε την ευκαιρία να γιορτάσει τα γενέθλιά του μαζί με τους γονείς του, κάτι που, όπως είχε αποκαλύψει η Τατιάνα Στεφανίδου, είχε να συμβεί αρκετά χρόνια.

Η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί τότε στιγμιότυπο από την οικογενειακή γιορτή, η οποία πραγματοποιήθηκε εν πλω, γράφοντας στη λεζάντα:

«Τα πρώτα γενέθλια που γιορτάσαμε με το ξενάκι μας μετά από 7 χρόνια! 🎂🥳🎉🎊🎁Χρόνια Πολλά λιονταράκι μας!»